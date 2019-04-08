阿金趁紅燈「換主人」　背對爸穩坐隔壁機車：先走囉～

▲阿金趁紅燈跳上別人機車。（圖／網友Nick Yeh授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

就讓我當一天別人家的小孩吧！住在台中市的黃金獵犬「可樂」非常親人又調皮，每當爸爸載著牠在路上停下，牠就會忍不住和一旁的陌生人搭訕，這天把拔載牠出門，沒想到可樂竟趁著等紅燈的時候，頭也不回地跳上隔壁的機車，甚至背對著爸爸連理都不理，根本藉機想脫離把拔的手掌心啊！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔Nick Yeh無奈地笑說，雖然可樂平常很黏他，但貪玩的時候常會六親不認，有時候在路上停紅燈，如果旁邊的陌生人想跟牠玩，可樂也會默默跳下車串門子，沒想到這次竟直接上了別人的車，讓爸爸心碎喊道，「胖子...你回來！」幸好隔壁的機車是兒子的，不然可能真的要被拐走了啊！

請繼續往下閱讀...

▲可樂人人好，只要有人跟牠玩都很開心。

▲汪：把拔我今天不回家吃飯喔！

由於家裡經營小吃店，可樂每天都像是小店長一樣，在門口招攬生意，也常常會有路人特地停下車來找牠玩，簡直是店裡的活招牌，不過，可樂卻有個超級怪癖讓主人常常「賠錢」，每當到公園看到別的毛孩玩玩具，牠就會忍不住上前搶奪並咬爛，害得把拔經常跟在屁股後收拾殘局，一路上不斷賠償。

照片上傳至臉書社團「黃金獵犬小聯盟」後，網友看了紛紛笑壞表示，「爸爸到底做了什麼讓他這麼傷心XD」、「是要離家出走了」、「很滿」、「這是幫你脫單，別謝我了！」不過爸爸也笑說，其實只要呼喊牠兩聲就會回來，純粹只是調皮愛玩而已。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲可樂經常弄壞別人家毛孩的玩具。

▲可樂：我去幫老爸試試隔壁那台好不好坐。

▼更多精采影音