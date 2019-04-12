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客廳變垃圾山！哈士奇裝可愛聽訓　笑臉罰站透露「下個目標」

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哈士奇罰站位置透露「下個目標」。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲主人才一出房門，就看到客廳成了這副模樣。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

哈士奇的犯罪事件又多了一樁！和主人一起住在桃園的哈士奇「細漢」個性活潑又親人，但是牠也具有所有二哈的「拆家」特質。這天飼主林秉毅一出房門，看到原先乾淨整齊的客廳，儼然成了一座「垃圾山」，當他拍下愛犬罰站的照片在網路上後，有人則打趣地笑說，「罰站的位置可能是牠下一個目標喔～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主林秉毅8日在寵物社團「哈士奇俱樂部」PO出3張照片並開玩笑註解，「要清燉還是紅燒？」畫面中可以看到，哈士奇細漢看到主人走出房門後，露出一臉無辜又乖巧表情坐在沙發上；只見客廳的沙發和地板上，全佈滿了未使用的口罩以及殘破的紙類，如此浩大的場景很難想像居然是細漢一「犬」所為。

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哈士奇罰站位置透露「下個目標」。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼細漢亂咬吸塵器的頭，結果卡在嘴巴，家人幫牠拔出來。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哈士奇罰站位置透露「下個目標」。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

細漢看到主人後立刻停止動作，見對方什麼話也不說，只是站在原地拍照，心裡可能也覺得怪怪的，於是牠一開始都坐在沙發上歪著頭。林秉毅表示，「當時我在房間，準備出門就看到大哥牠正在幹壞事！縮起來那張是我邊罵邊拍，牠在給我裝可愛；最後一張就是罰站，那個位置是固定給牠做錯事情被我罰站用的。」

目前11個月大的哈士奇「細漢」是位帥氣的哈士奇小男生，愛玩的牠只要一到外面看到別的狗狗，就會興奮的拋下爸拔跑去玩耍，任誰都叫不回，一定要親自走過去把牠拉回來；從沒有發過脾氣的牠，對於食物也完全不會護食。林秉毅笑說，「牠腦袋經常連不上線，被其他狗狗叫得越兇，會越高興。」

哈士奇罰站位置透露「下個目標」。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼細漢親人又親狗，從沒發過脾氣，聽到外面的狗狗在對牠吠，牠也是聽得很開心。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

哈士奇罰站位置透露「下個目標」。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這組犯罪照在臉書上流傳開後，目前已累積1千200多個按讚數，數百人看完都留言笑說，「被罵的臉好可愛喔」、「你該開心沒拆了沙發」、「我家的罰站還會碎碎唸」、「在幫忙驗貨，你要感謝牠」、「二哈日常，這樣還算OK啦」、「拆這個算客氣了」；也有人看到細漢邊笑邊罰站的表情後，打趣地表示，「罰站的位置可能是牠下一個目標喔～」、「這小小意思不成敬意，日後送大禮」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

哈士奇罰站位置透露「下個目標」。（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：下個破壞物我心裡有個底了！（圖／飼主林秉毅‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 林秉毅哈士奇狗狗二哈聽訓客廳垃圾山

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