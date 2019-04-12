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貓奴瘋狂撿紙箱！1個月後華麗變出「紙板城堡」　網友全驚呆

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▲奴才自製了紙板貓跳台。（圖／網友楊小咩授權提供，下同）

▲奴才自製了紙板貓跳台。（圖／網友楊小咩授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台中太平的飼主「楊小咩」這天自己動手DIY，用厚紙板做了幾個貓抓板給主子「歐熊」和「島灰」，結果越做越多，後來決定直接弄個堅固又環保的「紙板貓跳台」，過程中用了7罐白膠，還得時不時去社區撿紙箱，持續了1個月時間才終於完工。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

照片中，紙板間不但結構緊密，也被裁切得相當整齊，層層堆砌之下，成了很穩固耐用的貓跳台，連給聖上趴著的位置大小也剛剛好。楊小咩說，其實製作方法不難，只要無止盡切割，黏膠上多點，就會比較牢固且耐抓，由於她本身有點強迫症，所以每片紙板都是用尺量精準割好的。

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▲紙板是用尺測量後才切割，堆疊起來都整齊。（圖／網友楊小咩授權提供）

▲紙板是用尺測量後才切割，堆疊起來都很整齊。

楊小咩表示，製作過程中，紙箱的耗費量非常大，時不時都要去附近社區撿人丟掉的大紙箱，「蓋二樓層板時，材料跟結構要先想好、準備好，因為製作時貓會很好奇，一疏忽就可能讓『半成品』被踩塌，也要注意不要讓牠們碰到白膠了。」

紙板貓跳台完工後，主子都蠻喜歡的，會在上面抓抓、暴衝，還會玩躲貓貓。楊小咩說，「因為是自己做，還可以客製化，我刻意留很多通行空間和孔洞，讓牠們可以玩得更自在。不過製作的過程實在太辛苦，這輩子應該不會再弄第2個了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友們看見紙板貓跳台像城堡一樣漂亮，紛紛留言「超強」、「超級有心的奴才」、「求教學」、「可以抓到一個不要不要了」、「超狂的」、「好厲害！但要有心理準備呀...」、「嗯～割得很整齊喔」、「高手在民間」、「構圖很好，很有豪宅的感覺。」

▲主子島灰(左)和歐熊(右)都很滿意～

▲島灰（左）和歐熊（右）都很滿意。

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關鍵字： 聖上厚紙板貓跳台台中

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