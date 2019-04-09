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聖上窩頂加「中空危樓」愜意踏踏　她笑：史上最悠哉釘子戶

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

踏好踏滿！新北中和2歲半喵皇「嘿妹」平時喜歡睡在高處，窩居在網友李草莓的紙箱堆頂端踏踏，看起來十分愜意，只是支撐高樓的「鋼骨」，雖然又厚又穩固，卻是「中空」結構，讓嘿妹就像住在頂加危樓、堅持不搬居的釘子戶。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友李草莓接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，自己是做「大圖輸出」的員工，因為工作需求，常在公司堆滿放材料紙的箱子，2隻毛孩嘿妹、旺來都喜歡在高處睡，所以就把床放在紙箱堆頂端，「這天嘿妹在上面休息，還舒服地在踏踏，但剛好下面壓著的，都是常用材料，一直被抽出來使用，讓畫面看起來就像玩疊疊樂一樣。」

▲嘿妹住在危樓。（圖／網友李草莓授權提供，下同）

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▲嘿妹住在危樓。（圖／網友李草莓授權提供，下同）

畫面中，喵皇窩居高處的紙箱，蹭在被子滿足踏踏中，床鋪的下方兩側都有紙箱頂著，雖然左邊只有「中空鋼骨」獨撐，卻還是讓危樓達成平衡，毛住戶看起來就像是窩在頂加樓層，還堅持不肯搬走的「釘子戶」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

李草莓說，公司裡2隻毛孩都愛睡高處，為此老闆娘還專程請木工，替牠們精心打造貓牆。網友們看見嘿妹的影片，紛紛留言，「動作太大會下塌的～」、「是頂加」、「舒服」、「在踏踏耶，可見牠粉喜歡這個窩」、「哈哈，好可愛喔」、「都違建了還敢悠哉地踏踏阿」、「好認真在踏」。

▲貓牆配喵皇，工作時抬頭就可吸～

▲貓牆配喵皇，工作時抬頭就可偷吸～

▲橘貓是哥哥「旺來」，雖然會小欺負嘿妹，但2隻平常甜蜜蜜。

▲橘貓是哥哥旺來，雖然會小欺負嘿妹，但2隻平常甜蜜蜜。

▲喵：你在看我嗎？

▲喵：你在看我嗎？

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關鍵字： 喵皇紙箱危樓

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