貓皇按鈴換零食　搶快不夠…還偷按同伴鈴「打雙倍信號..

Merry Christmas pic.twitter.com/uF5HMvBipl — ねこナビ編集部 (@b_ru_ru) 2018年12月24日

寵物小組／綜合報導

去年聖誕節，日本的2隻貓咪Bururu、Beruru頭戴聖誕帽，爭相按鈴等上菜，就怕自己少吃一口。虎斑貓Bururu搶吃非常起勁，為搶快還偷按同伴的鈴，加倍向奴才「打信號」，一旁的白貓Beruru看見對手高明手段，也忍不住按鈴狂催，最後還抓「服務生」的手，急忙地用餐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

日本推主「@b_ru_ru」經常分享主子們日常，也將簡單的「按鈴動作」做出多樣化形式，不但曾讓牠們戴墨鏡按鈴，還會用服務鈴「推骨牌」，花樣十分多，也吸引了不少粉絲，去年過節，就讓主子們戴上聖誕帽，按鈴等菜，想不到2隻喵雖然賣萌力十足，爭吃時卻毫不手軟，動作非常敏捷。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

畫面中，虎斑喵Bururu搶吃手段相當老練，不但能精準叫菜，還會偷按Beruru的鈴，打出雙倍信號；白貓Beruru似乎發現自己吃虧了，也急忙按鈴催促，還邊吃邊抓著「服務生」的手。網友們看見畫面，紛紛留言，「明年如果有養貓，一定要給穿聖誕裝～」、「喵版點鈴訓練？XD」、「壓力大時看這個真療癒！」、「白貓的臉也太有趣了吧」。

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▼Bururu按鈴堆骨牌影片。

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