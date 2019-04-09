黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助倒地

寵物小組／綜合報導

山豬吊又再次讓毛孩深受傷害！雲林古坑的浪浪遭山豬吊夾擊，受了重傷，虛弱橫躺在地，側腹可看出淺淺的肋骨痕跡，牠的左前腳被山豬吊截斷，露出了兩截白骨，傷處血肉模糊，附近少有人影，就算吠叫求救也無用。動物救援人士徐文良發布影片時，心疼說道，「觸法的人依舊猖狂，無爭的孩子卻傷痕累累。」

▲黃狗血肉模糊，露出一截白骨。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）

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影片中，黃狗遭山豬吊夾擊，受重傷虛弱倒地，側躺時身體還有淺淺的肋骨形狀浮現，牠左前腳被截斷，露出2根白骨，患處也已血肉模糊。狗隻受害地點在雲林古坑的野地，附近沒有甚麼人影，也不確定狗狗持續這樣的情況有多久了。

受重傷的黃狗目前已被帶回安置，徐文良發布救援影片時附註，「這些殘忍的器具，輕易的奪走孩子們的自由，還是有人在販賣、還是有人在使用。這悲劇，何時才能停止！？」文章發布後，不到一天的時間，已獲得221次分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看到影片，紛紛在下方留言，「可惡的人類，請問你們甚麼時候才能停止傷害無辜生命」、「看到這樣的畫面，心都碎了」、「看了就好痛」、「好心疼，小黃黃要快快好起來」、「放山豬吊、捕獸夾的人，危害無辜毛小孩，還有野生動物，請不要再傷害無辜，請替自己積公德吧。」、「狗菩薩來著......感恩有您」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲黃狗已被安置。



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