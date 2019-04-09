ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助倒地

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

山豬吊又再次讓毛孩深受傷害！雲林古坑的浪浪遭山豬吊夾擊，受了重傷，虛弱橫躺在地，側腹可看出淺淺的肋骨痕跡，牠的左前腳被山豬吊截斷，露出了兩截白骨，傷處血肉模糊，附近少有人影，就算吠叫求救也無用。動物救援人士徐文良發布影片時，心疼說道，「觸法的人依舊猖狂，無爭的孩子卻傷痕累累。」

▲黃狗血肉模糊，露出一截白骨。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）

▲黃狗血肉模糊，露出一截白骨。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

影片中，黃狗遭山豬吊夾擊，受重傷虛弱倒地，側躺時身體還有淺淺的肋骨形狀浮現，牠左前腳被截斷，露出2根白骨，患處也已血肉模糊。狗隻受害地點在雲林古坑的野地，附近沒有甚麼人影，也不確定狗狗持續這樣的情況有多久了。

受重傷的黃狗目前已被帶回安置，徐文良發布救援影片時附註，「這些殘忍的器具，輕易的奪走孩子們的自由，還是有人在販賣、還是有人在使用。這悲劇，何時才能停止！？」文章發布後，不到一天的時間，已獲得221次分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友們看到影片，紛紛在下方留言，「可惡的人類，請問你們甚麼時候才能停止傷害無辜生命」、「看到這樣的畫面，心都碎了」、「看了就好痛」、「好心疼，小黃黃要快快好起來」、「放山豬吊、捕獸夾的人，危害無辜毛小孩，還有野生動物，請不要再傷害無辜，請替自己積公德吧。」、「狗菩薩來著......感恩有您」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲黃狗已被安置。

▲黃狗已被安置。

更多精彩內容：

關鍵字： 山豬吊捕獸夾流浪動物黃狗雲林古坑徐園長（徐園長護生園）

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

智能冷暖窩「倒掛」活活悶死愛貓　媽淚訴：毛孩機器內..

老飼主跳河輕生　2骷髏犬在家等嘸人…餓到「肋骨凸出..

乳牛犬開刀初癒！縱情草地「曬粉肚」　甜回眸等拍美照

中年男想吃肉竟暴打浪浪　歐告下半身「溢滿蛆」頭蓋骨..

影／紅貴賓腳抬90度「棒溜」！　瞄準目標噴出「射線..

罕見深海巨嘴魚爆破鋁罐　「頭身分離」後張亂牙強啃

影／聖上懷孕爭寵！收編後「肚子縮回去」　成功騙鏟屎..

海參喵在床上嚇到「液態亂搖」　媽笑：媲美好萊塢演技

宜蘭綠地變藍天　林姿妙贏在親和力

17歲獨眼老柴遭棄　原主「不擬續養」丟牠在收容所繞..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛X..

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

柴可兔斯貓-柴犬不領情！胖妃一秒惱羞反怒咬

【毛爸鮮食提案】寵物專屬港式蘿蔔糕！毛孩也能大口吃

【侑敏頻道】發懶的午後 兔寶們躺著吃小麥草

浪浪別哭-與毛孩分離後的傷痛讓你害怕？其實更應該勇..

寵物訓練師-別再強抱你的貓！訓練師2個方法幫你收服..

浪犬餓見骨瀕死沒人救！　她愛心照料「判若兩狗」美哭..

保健零食K頭沒反應！一丟肉肉「神嘴接」　小屁柴有夠..

住在雞舍隔壁...小狗學雞叫「卡痰破音」網笑噴：投..

136公斤黑毛豬走失　警員「用麵包」神操作

黃狗遭山豬吊斷腿「血肉露白骨」　側腹浮肋骨痕…無助..

當媽就是無敵！一手抱嬰兒「神腳搔下巴」　2寶爽爽臉..

丐幫掌門汪討吃　手架「打狗棒」耍狠找奴才輸贏：別惹..

上課帶貓就加分送罐罐！「貓奴教授」搶看狂誇：牠很認..

竟敢比我吵！月月「凹嗚」PK小喇叭　網笑翻：耳膜挑..

浪浪後肢腫瘤病重　通報完1天內「安樂死」…動保處回..

改編流傳2千年《小紅帽》！敢向大野狼嗆聲、邀牠到阿..

有白菜滷、茶油燒蛋及肉燥芋糕　王品新品牌要讓大家吃..

快訊／久病纏身厭世！台中男「回診後失聯」墜15F亡..

譴責「禽獸說」　葉惠德：兩岸政府對待台商「冷暖有別..

快訊／情侶象山看夜景遭搶！警帶回1嫌問訊中

航源FC補進陳浩瑋　鋒線搭檔洋將有實力衝擊首冠

泡麵＝防腐劑多、不健康？營養師教「5撇步」安心吃

台北雙子星1個月無消息　「國安疑慮」卡關投審會

新疆非洲豬瘟「5天連2爆」　養殖場生豬39頭發病全..

華航機師春節罷工　監委要求交通部、勞動部檢討

寵物動物熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

二哈行為超傻眼　網見牠本名懂了

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

貓養1年走鐘！爸PO對比照超爆..

汪見媽拿「地雷」走來眼神死折手

廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

德國牧羊犬遭活活打死　飼主阻止..

掃二度遭棄陰霾　小狐狸聽彈琴睡..

讀者迴響

熱門新聞

「松露狗」戴嘴套受虐？真相反轉

金金誤食奪命玩具　主人心碎發文

夜市買排骨酥驚見「貓奴神器」！

喵到阿嬤家過寒假　媽：差點認不..

二哈行為超傻眼　網見牠本名懂了

隨口問泡泡紙在哪　鼠寶凌晨找出

褓姆提醒「爸媽不在」暴衝汪秒停

隔了1個月...汪車窗蹦出3度..

貓養1年走鐘！爸PO對比照超爆..

汪見媽拿「地雷」走來眼神死折手

廢棄動物園驚見獅子老虎原地等死

爸嗆「敢養狗我就殺人」兩年後變..

德國牧羊犬遭活活打死　飼主阻止..

掃二度遭棄陰霾　小狐狸聽彈琴睡..

二哈逼路人買熱狗！4年持續打劫

最新影片

更多

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我去上廁所

愛欺負爸！「喀喀」救兵現身　 柴軍團秒變俗辣～塊陶啊！

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

貓屁孩哈氣媽媽貓爸爆氣揍兒　網笑噴：老婆秒被撞飛XD

《倉鼠人》荒廢的鷄舍大改造 竟然變成雞雞打架爭老大

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面