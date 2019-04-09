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窩中不見汪！衣櫃竟現不明「棕」影　抬左腿刷存在感

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▲黑糖趁人不注意，跑到衣櫃睡覺。（圖／飼主邱蓁授權提供，下同）

▲黑糖趁人不注意，跑到衣櫃睡覺。（圖／飼主邱蓁授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

衣櫃突然有「毛毛的」入侵！桃園市3個月大的貴賓狗「黑糖」，明明有自己專屬的窩，卻鍾愛衣櫃的底層，只要逮到機會，牠就會鑽到裡面休息，飼主邱蓁發文時還附註，「你就整天睡在裡面就好了，我都不知道買墊子是要幹嘛的？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑糖才3個月大，身體小小的。

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▲黑糖才3個月大，身體小小的。

邱蓁說，平常毛孩喜歡睡在衣櫃底層，「黑糖特別喜歡睡我老公的那側，平時只要我在房間內，就一定會去那邊休息，先生很晚下班，回家後會把狗移走，但只要一不注意，還是會被入侵。」狗狗自己有窩睡，為了讓牠喜歡，還特地打造到很舒適，結果黑糖卻依舊不捧場，睡在衣櫃時，左腳略微懸空，讓衣服堆出現一團棕毛。

黑糖還是幼犬，不方便帶出去玩，但在家裡卻還是玩得自在，連衣櫃都能當床睡。網友們看到這樣的場景，紛紛回覆，「在那層放墊子給牠睡吧」、「那裡比較軟，比較好睡」、「應該會常常找不到狗XD」、「哈哈哈這哪招」、「牠愛你老公的味道」、「牠一定想：這裡沒光害，我喜歡這裡的味道，我要繼續睡這裡，好有安全感喔^^」、「今天想睡下舖啊......舒服」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲黑糖和法鬥「珍珠」。

▲黑糖和法鬥「珍珠」。

▲黑糖的窩充滿少女心。

▲黑糖的窩充滿少女心。

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關鍵字： 貴賓狗衣櫃

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