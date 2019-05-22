姐姐救我！少女拉拉犯錯躲廁所　牠「護妹魂爆發」肉身擋門口

寵物小組／綜合報導

有個這麼窩心的姐姐，做妹妹的你可要惜福阿！高雄仁武飼主Hui Weimin家中有一對拉布拉多姐妹「可喜」和「謙喜」，這天妹妹謙喜犯錯後心虛的躲在廁所不敢出來，後來被馬麻看到地板上的「殘局」，氣得她要教訓愛犬一番。怎知道姐姐可喜一察覺到妹妹有危險，趕緊用自己的身體擋在廁所門口，說什麼都不讓主人進去打謙喜，護妹魂大爆發！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，謙喜拆開一大堆狗罐罐後知道事情大條了，於是躲在廁所裡不敢出來，面對馬麻的質問也不理不睬，氣得主人要走上前去教訓；此時，可喜突然有一旁擠到浴室裡，接著一屁股坐下，抬起頭用堅定的眼神望著馬麻，模樣彷彿像是在替妹妹認錯一樣。

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▲姐姐看到妹妹快被馬麻教訓，趕緊走上前擋在前方。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）



▲最後甚至把馬麻逼出門外。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）



雙方僵持了一會兒後，可喜見馬麻仍在氣頭上，似乎沒有要放過妹妹謙喜，於是牠站起身子緩緩地將主人退到浴室門外，接著自己一直站在門口，明顯是不想讓馬麻進去，行為超護妹！飼主Hui Weimin表示，「謙喜有個暖心的姐姐可喜，衹要謙喜犯錯、要被處罰，可喜總是跑來擋住，保護妹妹謙喜。」

影片在網路上曝光後，吸引了將近1000名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「好溫暖的姐姐」、「看到姐姐來就安心的趴下了～」、「給可喜按個讚！」、「好有愛的姐姐」、「妹妹臉超秋XDD」、「可喜真的是好姐姐呀」；面對有網友問說，「如果稍微修理謙喜，可喜會怎樣？」對此馬麻也無奈的回覆，「試過多次，牠會來搶棍子還會站起推開我」。

▲可喜相當愛護汪妹妹謙喜。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）



▲過去馬麻曾多次要教訓謙喜，卻都被可喜阻止。（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）



其實拉拉可喜護妹的事件早已不是第一樁，在妹妹謙喜還小時，有次牠把廁所的馬桶刷咬出來玩，馬麻作勢要開扁，可喜見狀馬上搶先一步叼走棍子，咬在嘴裡急著要勸架，保護妹妹的模樣萌暈一票網友，而「當事狗」卻一臉淡定的看著馬麻和姐姐「拉拔河」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲妹控絕對是可喜無誤！（圖／有點毛毛的／飼主Hui Weimin提供）



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