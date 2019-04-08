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拉拉牽「失控妹」散步遭拒　牠氣炸拖回家：你別去了！

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▲拉拉牽妹妹散步遭拒，氣炸直接拖回家。（圖／網友Hui Weimin提供）

▲汪：不好好走是不是？那你就自己待在家吧。（圖／網友Hui Weimin提供，下同）

寵物小組／綜合報導

不想去就別去了！住在高雄鳳山的拉布拉多犬「可喜」，這天被馬麻要求牽著妹妹「謙喜」去散步，還不懂事的汪妹在家裡繫上牽繩後，就已經數度失控，不肯乖乖跟著姐姐走，可喜好不容易將妹妹牽到門口，對方卻仍激動掙脫，讓姐姐一秒暴怒，氣得直接把謙喜往家裡拖，索性不帶牠出門了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

可喜和謙喜是一對相愛相殺的姐妹，先前謙喜惹禍時差點挨打，姐姐及時現身向媽媽求情，但在馬麻抱怨汪妹妹很吵時，牠卻又調皮地叼著箱子要把謙喜丟掉。這次是馬麻首度嘗試讓毛孩互相照顧，要姐姐牽著妹妹相親相愛地去散步，沒想到失控的謙喜卻誰的話都不聽，只顧著自己激動狂歡，數度拒絕讓姐姐牽著走，怎料可喜最後忍無可忍，直接轉身把小屁孩拖進客廳，不准牠出門。

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▲拉拉牽妹妹散步遭拒，氣炸直接拖回家。（圖／網友Hui Weimin提供）

▲可喜：自己的老妹自己管！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了全笑噴，「我以為拖去撞牆@@」、「牠森77了哈哈」、「一團糟XD」、「可喜會不會偷偷把妹妹牽去丟掉...」、「可喜超聰明的」、「最愛看可喜顧謙喜的影片」、「我第一次看到狗狗會牽狗狗去散步捏」、「可喜姐姐好厲害，謙喜妹妹超調皮的」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼影片為網友Hui Weimin提供

▼更多精采影音

關鍵字： 拉布拉多拉拉牽繩散步

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