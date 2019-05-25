柴妹吃「空氣雞肉」狂舔舌回味　汪姐傻眼看戲：真好騙

▲國王的雞肉啊！（影／臉書粉絲團「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬姐姐「橘子」和妹妹Yuma是標準的吃貨，任何食物都逃不過牠們的「豬鼻子」。這天爸爸假裝夾雞肉給牠們，明明只有空氣，Yuma卻吃得津津有味，有趣的是，橘子似乎識破主人的伎倆，傻眼地看著被騙的姐姐。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲柴：空氣雞肉好美味喔！

▲橘子識破爸拔的伎倆。

爸爸接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，「當時我在吃飯，Yuma用可憐兮兮的神情在旁盯著，趕也趕不走，只好用這招來矇騙過關。」他把空氣雞肉拿到Yuma嘴邊，汪不疑有他地吃下，還不斷舔舌回味，聰明的橘子餘光掃到碗裡沒有雞肉，便坐在一旁不採取行動，姐妹反差模樣相當逗趣。

▲爸爸吃飯壓力好大啊XD！

影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」網友們看了紛紛笑說，「一臉就是拔拔，你呼嚨我！」、「國王的食物」、「就像電視裡師父講地：假的！」、「 國王的大餐，夠聰明的人才看得到啦！」、「柴：放羊的孩子」、「柴：爸爸我到底是吃了什麼？」、「吃空氣也開心。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲網美姐妹就是我們！

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