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萌喵吹毛「磨蹭撒嬌」美容師　見鏡頭眨眼賣萌：好蘇胡

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 ▲貓咪乖乖吹毛，還不忘對鏡頭賣萌。（影／東森寵物雲商店提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

喵星人「皮蛋」超愛洗澡，不但乖乖吹毛，還往美容師身上「磨蹭撒嬌」，並用無辜表情對著鏡頭賣萌，東森寵物雲頭份店美容師莊璦嘉不禁驚呼，「怎麼會有這麼享受的貓咪啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲萌喵乖乖吹毛。（圖／東森寵物雲授權提供）

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皮蛋：你看我可愛嗎？

皮蛋個性乖巧穩定，撒嬌功力更是一流，馬麻帶另一隻貓咪「恰北北」來洗澡還趁機爆料，「恰北北在家都欺負皮蛋，但皮蛋從不計較！」由此可見，皮蛋是隻脾氣好的主子，難怪洗澡、吹毛都能淡定面對，甚至喜歡在人身上撒嬌討抱，模樣十分可愛。

▲萌喵乖乖吹毛。（圖／東森寵物雲授權提供）

皮蛋對著鏡頭眨眼賣萌。

美容師莊璦嘉表示，如果貓狗害怕洗澡，就必須有技巧地控制好牠們，以免在過程中因為激動地跳動而受傷，沖水方向也很重要，狗狗多半是害怕沖頭，而貓咪本身對水就比較敏感，「只要毛孩沒有攻擊性，我們就會找方法讓牠適應，像用浸泡的方式，或用毛巾包裹著，讓牠碰到水時不會突然驚嚇。」

莊璦嘉也說，如果狗狗害怕吹風會用身體靠著或抱著吹，「長毛狗用手吹才會漂亮也容易乾，如果是短毛狗就可以不用勉強，可以先烘一下再手吹。」至於貓咪，她多半以烘乾為主，「會先烘一下再手吹，遇到不喜歡吹毛的主子，我通常不勉強牠們，改用抱著吹的方式，讓牠們能慢慢接受。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲萌喵乖乖吹毛。（圖／東森寵物雲授權提供）

▲皮蛋乖乖的吹毛，還在美容師身上撒嬌。

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關鍵字： 東森寵物雲商店洗澡撒嬌吹毛

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