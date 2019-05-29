網購XXL雨衣！哈士奇穿上「變披風」　爸傻眼：這韓版的嗎？

▲哈士奇穿上XXL尺寸的寵物雨衣，沒想到變成這個樣子XDD（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）



記者吳鎮良／採訪報導

網路購物雖然方便，但有時物品和照片上的模樣似乎有些落差。台北市的飼主咪幾爸前陣子想說梅雨季節即將到來，於是上網替愛犬訂了一件尺寸為「XXL」的寵物雨衣；未料，當他拿到成品整個大傻眼，因為尺寸和愛犬的身形完全不合，穿上後甚至變成一件披風，引發網友熱議！

飼主咪幾爸日前在寵物社團「哈士奇俱樂部」PO出一張照片並生氣說道，「上蝦X幫兒子買了一件XXL號的雨衣，收到貨後穿起來...」。畫面中可以看到，這件XXL號的雨衣穿在哈士奇咪幾（MIJI）身上，只能套到身體的一半，若穿成這樣在雨天出門的話，應該只有脖子的部分會是乾的。

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▲寶寶心裡難過，但寶寶不說。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）

只見哈士奇咪幾穿上雨衣後，彷彿是定格住了，脖子的部分看起來有些緊，而牠的表情也非常無奈。飼主表示，「我當時看網頁沒有尺寸，所以想說買最大的就對了，怎知道來了後，就是照片上的大小XD，我想說還試穿看看，沒想到這麼好笑。後來對方表示是我尺寸看錯，我也不太想爭辯，因為是大陸發貨，含運費也才200多，我懶得寄回去退換，浪費時間力氣，於是決定再買一件。」

▲咪幾過去曾被丟棄3次。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）

這張「XXL雨衣秒變圍兜兜」在網路上曝光後，很快便湧入上千名網友按讚，數百人看完都留言笑說，「這是給紅貴賓穿得吧？」、「看到圖片笑噴，差點被口水嗆到」、「小披肩來著！」、「這是XXS吧」、「哈哈哈好可愛，買到迷你品的」、「你有想過本哈的心情嗎？」、「不好意思，我笑了」、「狗狗厭世了」。

另外也有人生氣的表示，「這可以要求退貨了吧」、「網路購物詐騙多，建議還是多跟實體店鋪購買，避免產生消費糾紛」、「根本欺騙消費者！」、「我也是被騙了，本來要買給哈士奇的尺寸，來了只能穿上紅貴賓，還被大陸賣家唸」。

▲咪幾沒有拆家的壞習慣。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）

今年大約8歲的咪幾是隻帥氣的哈士奇男生，個性愛吃醋的牠，不僅會跟家裡的貓咪爭寵，就算到了戶外也會吃醋。舉例來說，平常爸拔回到家牠都不會走上來，但只要一聽到主人呼喊家裡的貓咪，牠就會立刻衝過來，卡在爸拔跟貓咪的中間。咪幾爸笑說，「平常不玩玩具的牠，有次在外面遇到黃金獵犬叼著娃娃，結果牠直接衝過去把對方的娃娃搶過來。」阿金當場愣在原地，而咪幾見對方沒來搶，咬個幾口便吐掉了，無奈的飼主只好趕快跟對方的主人道歉。

▲哈士奇咪幾很愛吃醋，家裡的貓大姐和外面的狗狗都曾當過受害者。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）

咪幾從來沒有「拆家」的經驗，這點讓爸拔相當欣慰，但是很難想像，乖巧的咪幾過去曾經被棄養過3次。咪幾爸表示，「領養時，我希望能更改晶片成為牠的正式飼主，於是獸醫當我的面打電話給前飼主，電話一接通，獸醫僅開口說了一句『你好，你的狗狗現在在我們醫院這邊，有人有意領養...』都還沒講完，對方就說好好好給他給他，然後就掛了，當下我跟獸醫都傻眼。」此後，咪幾爸便成了咪幾的飼主，而咪幾也是咪幾爸人生中養得第一隻狗。

▲咪幾是飼主養得第一隻狗狗。（圖／臉書粉專「一家三口人貓狗」提供）