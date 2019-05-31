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利用完當垃圾丟！四肢變形、毛髮打結　白貴賓遭非法繁殖場棄路旁

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▲瑪爾濟斯「四肢變形、毛髮打結」丟棄路旁。（圖／翻攝自臉書粉絲團徐文良徐園長護生園區）

白貴賓四肢變形、毛髮打結遭丟棄路旁。（圖／翻攝自臉書粉絲團「徐文良（徐園長護生園）」，下同）

寵物小組／綜合報導

養了毛小孩，牠就是我們的家人！知名救援人士徐文良日前接獲通報，有隻白貴賓被丟棄在車水馬龍的大馬路上，眼睛疑似看不見，四肢僵硬變形，雜亂的毛髮還黏著排泄物，無法想像被人無端糟蹋成這樣。對此，徐文良氣憤地說，「人心怎麼這麼殘忍！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲瑪爾濟斯「四肢變形、毛髮打結」丟棄路旁。（圖／翻攝自臉書粉絲團徐文良徐園長護生園區）

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▲通報人心急得向徐大哥求助。

臉書粉絲團「徐文良（徐園長護生園）」日前Po出一段救援影片，畫面中可見，白貴賓無助地蜷縮在路旁，毛髮打結在一塊，身上散發出惡臭排泄味，身體也因為害怕而不斷發抖，原本應該被人疼愛，卻慘遭這般對待，實在令人心疼不已。

▲瑪爾濟斯「四肢變形、毛髮打結」丟棄路旁。（圖／翻攝自臉書粉絲團徐文良徐園長護生園區）

▲狗狗無助地窩在路旁。

由於寵物犬在外沒有謀生能力，更何況牠四肢變形行走困難，連基本的喝水、進食都成了一大問題，要不是好心人通報救援，無辜的狗狗只能活活等死。徐大哥表示，「非法繁殖場以無人道的方式繁殖，不斷施打荷爾蒙使其過度生育當發現這些動物不再有利用價值，就像玩具一樣，隨手一丟了事。」

▲瑪爾濟斯「四肢變形、毛髮打結」丟棄路旁。（圖／翻攝自臉書粉絲團徐文良徐園長護生園區）

▲狗狗身上的排泄物都黏在毛髮上。

當大家在寵物店看上一隻活潑可愛的小狗，不妨想想牠的父母到底過著什麼樣的生活，其實所有的問題都不是出在動物身上，而是出在人的身上。徐大哥再三呼籲強調，「沒有買賣就沒有傷害」、「領養代替購買」，一起幫助那些活在煉獄裡的狗狗。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲瑪爾濟斯「四肢變形、毛髮打結」丟棄路旁。（圖／翻攝自臉書粉絲團徐文良徐園長護生園區）

▲狗狗遭長期關籠，導致四肢無法伸長而嚴重變形。

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關鍵字： 徐文良徐園長護生園領養不棄養名犬白貴賓

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