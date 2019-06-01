登山步道驚見眼鏡蛇！牠抬頭認真「看路標」　網放大一看笑翻

@大坑5-1號步道 眼鏡蛇出沒‼️影片第15秒處 請大家注意！ 遇到蛇類，怎麼辦？請勿挑釁！請大家也尊重其棲息地，才能和平共處。 【野外防蛇，請打草驚蛇】 勿輕易嘗試去捕捉蛇類或逗蛇玩。 出入濃密雜草堆，宜用「打草驚蛇」，可避免毒蛇咬傷。 在未經詳細診視前，切勿將手伸入中空之林木、石洞或翻動石塊。 在炎熱季節，蛇類通常會躲進蔭涼地區，穿著涼鞋、衣物、涼帽時應注意防備可能有毒蛇棲息。 夏季夜晚，野外露營時宜選擇空曠乾燥地區，避免紮營於雜草堆附近。 大部分毒蛇皆為游泳高手，只要發現水中有蛇類出沒，切勿涉水或游泳。出自陽明山國家公園網站，連結:https://www.ymsnp.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=102&gp=0&Itemid=379 由臺中市風景區管理所發佈於 2019年5月29日 星期三

記者吳鎮良／綜合報導

炎炎夏日也讓蛇群出沒，民眾前往山區還請特別注意！台中有登山的山友日前到大坑山區的5-1號步道時，發現有一條大約400公尺的眼鏡蛇竄出。台中市風景區管理所除了將影片分享到臉書粉專，並且提醒山友小心防範之外，市府官方臉書也有相關影片，呼籲民眾勿驚慌。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「台中市風景區管理所」在上月30日PO出這段視頻並註解，「眼鏡蛇出沒！請大家注意！」畫面中，有條蛇背部呈現一對美麗的黑白斑，明顯是條具毒性的眼鏡蛇，牠將頭昂起且頸部擴張呈扁平狀，面向「定點解說區」的路標仔細查看；只見牠一發現身後有人，立刻轉過頭去呈現警戒狀態，嘴裡不停吐信子。

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▲眼鏡蛇抬起頭認真地看「定點解說區」。（圖／台中市風景區管理所提供）



▲眼鏡蛇一發現身後有人，立刻轉過頭去呈現警戒狀態，嘴裡不停吐信子。（圖／台中市風景區管理所提供）



登山客拍下影片提醒山友小心防範，盡量不要進入步道外的草叢，而台中市風景區管理所也表示，「夏季夜晚，野外露營時宜選擇空曠乾燥地區，避免紮營於雜草堆附近。大部分毒蛇皆為游泳高手，只要發現水中有蛇類出沒，切勿涉水或游泳。」此外，蛇類通常會躲進蔭涼地區，穿著涼鞋、衣物、涼帽時應注意防備可能有毒蛇棲息。

影片在網路上曝光後，吸引數百名網友按讚，許多人都紛紛留言說，「不要再亂放生了」、「好大隻...還轉頭」、「舟山眼鏡蛇是台灣原生種！！！拜託不要亂講更不要亂殺」、「其實眼鏡蛇的數量在大坑來講不算多，台中大坑最多的蛇類還是赤尾青竹絲，只是一般人不太會注意到而已....，牠們都是原本就生活在山林裡的原住民，看到牠們保持距離或繞路就好」。

▲眼鏡蛇受到干擾時，頸部會膨脹，並抬起上半身向前做 出預備攻擊的動作。（圖／CFP，示意圖。）



不過也有人打趣地笑說，「這蛇迷路了，正在看告示牌，誰來幫一下？」、「好認真在看喔...」、「牠在說歡迎大家光臨大坑步道，我是導覽員五號，負責第四五步道導覽，跟我走吧！」、「都說了是定點解說區 所以牠是在等解說啦」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

野生動物追思會曾撰文指出，台灣本島原本就有原生種的中華眼鏡蛇（學名：Najaatra），又稱作「舟山眼鏡蛇」，廣泛分布於台灣全島1000公尺以下的中低海拔地區。眼鏡蛇在生態系中層級較高，在食物鏈中扮演重要角色，多在白天活動，天氣悶熱時才會改為黃昏活動，晚上也會出現在馬路上或水泥結構上吸收熱量。一般出現在4至7月間為活動高峰，但因台灣地處亞熱帶，氣候並沒有冷到蛇需要冬眠的溫度，所以在10月、11月天氣好時見到蛇類出沒也是正常現象。

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＊《ETtoday寵物雲》提醒：眼鏡蛇為台灣原生的蛇種，牠們並不會主動攻擊或追逐人。

▼遇到蛇／被蛇咬，怎麼辦？（圖／野生動物追思會授權使用）