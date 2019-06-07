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38汪突每天翹屁股吃飯　媽走到客廳「看阿公」⋯秒懂

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寵物小組／採訪報導

有其公必有其狗！住在新竹市的米克斯「小妹」，近期被媽媽發現牠的進食姿勢越來越詭異，這天早上小妹在床上伸展拉筋，一看到每天必吃的潔牙骨後，興奮地埋頭狂啃，但牠動嘴的同時，身體仍持續做出類似瑜珈的動作，這時馬麻覺得毛孩的姿勢似乎似曾相識，仔細回想才發現原來一切都是跟阿公學的！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲汪汪每天學阿公翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供）

▲汪汪最近常莫名地翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供，下同）

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▲汪汪每天學阿公翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供）

▲祖孫倆完全一個樣XD

馬麻葉小花笑說，小妹平常就是個瑜珈大師，有事沒事就喜歡在家伸展筋骨，拉完前腿換後腿，拉完後腿再換屁股，任何一個步驟都不能少。而這天早上，媽媽一如往常送上潔牙骨，不過因為當時小妹還沒完成拉筋SOP，卻又嘴饞想立馬開動，於是促成了這樣「邊翹屁股邊吃零食」的逗趣畫面。

▲汪汪每天學阿公翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供）

▲小妹一天都得拉筋好幾次才行。

▲汪汪每天學阿公翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供）

▲「偶這樣有比阿公性感嗎？」

此時媽媽在一旁看著看著，突然覺得毛孩的動作似曾相識，後來才發現，原來是阿公帶頭的，前陣子因睡姿搞笑爆紅的阿公，每天在客廳看電視時，都會不經意做出各種奇怪的姿勢，而翹屁股便是其中之一，也難怪小妹會做出這樣的動作，牠每天都看著阿公耍寶，很難不被影響啊！

▲汪汪每天學阿公翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供）

▲阿公的睡相真的無極限！

▲汪汪每天學阿公翹屁股。（圖／網友葉小花授權提供）

▲這一定是模仿阿公來的！

這則貼文被PO到臉書社團「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑噴表示，「果然是一家人」、「阿公屁屁翹起也中槍XD」、「跟阿公學啊，姿勢超撩人」、「阿公教壞囝仔大小」、「其實是阿公學汪」、「難得阿公清醒的出現」、「可憐的阿公又被賣了XD」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈誰學誰還不知道呢！」、「丫公是米傳唯一的網紅人類XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 汪汪米克斯阿公屁股吃飯姿勢睡覺

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