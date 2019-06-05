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熱情遊客撥開垂簾　灰頸冠鶴通過2道防線意外「離家」

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遊客撥開垂簾，灰頸冠鶴「離家」。（圖／台北市立動物園提供）

▲來到【生態鳥園】與【水禽區】，不僅可聽見四周傳來的飛行拍翅聲及鳴叫聲，也可以近距離觀察鳥類覓食、求偶、築巢等自然行為（紅睘鳥）。（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

參訪過台北市立動物園【生態鳥園】與【水禽區】的遊客，應該都還記得在進入或離開時，必須先用手撥開兩道「垂簾」才能順利通過。這項設施的功能，在有效阻絕野鳥和圈養鳥類接觸，並確保居住在這兩區的房客們不會隨便「離家出走」。不過保育員最近卻發現有遊客竟主動撥開「垂簾」，協助幾隻較親人的灰頸冠鶴通過這2道防線！

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為了讓民眾深入學習並親身體驗鳥類生態，台北市立動物園的【生態鳥園】與【水禽區】，特別採沉浸式混合圈養展示設計，營造鳥類自然生活的氛圍，讓參訪遊客如同踏入野外，不僅可聽見四周傳來的飛行拍翅聲及鳴叫聲，也可以近距離觀察鳥類覓食、求偶、築巢等自然行為，如同大自然的縮影。

遊客撥開垂簾，灰頸冠鶴「離家」。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園的【生態鳥園】與【水禽區】，特別採沉浸式混合圈養展示設計（大紅鶴）。

遊客撥開垂簾，灰頸冠鶴「離家」。（圖／台北市立動物園提供）

▲當遊客想要進入或是離開時，都必須用手撥開「垂簾」，才能順利通過。

住在這2個區域裡的珍貴嬌客們，都已經習慣步道上遊客來來往往的參觀模式，許多個體完全不怕陌生人，尤其是【水禽區】裡3隻來自人工孵化與照養的灰頸冠鶴們，非常熱情活潑，比一般親鳥自行照顧長大的鳥類個體，更樂於親近陌生人；有時，牠們還會主動混入人群中，展現「親民」的一面。

【生態鳥園】與【水禽區】在出入口及相連的通道上，為了阻隔野生禽鳥進入、防止鳥兒們勿闖別人家的地盤發生打鬥，甚至是不告而別等情形發生，在每個出入口的位置都設置了兩道「垂簾」，當遊客想要進入或是離開時，都必須用手撥開「垂簾」，才能順利通過。可是保育員最近卻發現有民眾主動將「垂簾」掀開，協助灰頸冠鶴或其他鳥類通過這兩道防線，殊不知類似的舉動，恐怕會危害到動物或其他遊客的安全唷！

遊客撥開垂簾，灰頸冠鶴「離家」。（圖／台北市立動物園提供）

▲【生態鳥園】與【水禽區】在出入口及相連的通道上，都設置了兩道「垂簾」。

遊客撥開垂簾，灰頸冠鶴「離家」。（圖／台北市立動物園提供）

▲【水禽區】裡三隻來自人工孵化與照養的灰頸冠鶴們，有時牠們還會主動混入人群中，展現「親民」的一面。

為了減輕重量利於飛行，鳥類的骨骼演化為中空的結構，倘若受到驚嚇或外力，很可能就會造成折損。鳥禽一旦離開了牠們習慣的住所後，難免會感到驚慌失措，或是在閃躲的過程中四處逃竄導致受傷，甚至誤傷參訪民眾。臺北市立動物園要鄭重呼籲大家，為了動物與遊客的安全，請不要擅自協助鳥禽通過「垂簾」。

動物園特別呼籲，當您要離開【生態鳥園】與【水禽區】時，請留意一下是否有尾隨在後的鳥兒們企圖「偷渡」；發現遊客有異常的舉動時，請協助勸導或立即通知工作人員處理；請大家一起守護這群美麗的動物，讓鳥類可以放心靠近，也讓更多人有機會近距離地欣賞鳥類之美！

另外要特別提醒大家，台北市立動物園自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共10天不對外開放唷！

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遊客撥開垂簾，灰頸冠鶴「離家」。（圖／台北市立動物園提供）

▲【水禽區】裡三隻來自人工孵化與照養的灰頸冠鶴們，非常樂於親近陌生人。

關鍵字： 動物園灰頸冠鶴

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