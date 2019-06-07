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把主人手腳當枕頭！黃金姐妹花安穩超熟睡　網見車窗歪樓笑翻

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手腳並用、甜蜜的負擔 你想不想試試這種酸酸甜甜的滋味？

黃金獵犬Cherry的天馬行空同樂會發佈於 2019年6月4日 星期二

寵物小組／綜合報導

看到毛孩安穩的睡去，應該是飼主們最大的滿足感吧！飼主廖政輝日前帶著2隻愛犬去找朋友玩耍，怎知在回程的路上，姐妹倆因為太累而沉沉睡去；有趣的是，牠們居然把爸拔的手和腳當成枕頭，模樣可愛又逗趣，影片分享到臉書上後，吸引將近3千人按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主廖政輝在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並註解說，「手腳並用、甜蜜的負擔，你想不想試試這種酸酸甜甜的滋味？」畫面中的黃金獵犬一隻躺在主人的手上，另隻則躺在大腿上，饋好饋滿「超蘇系」的模樣讓人看了都快融化了！

汪姐妹超熟睡，網見車窗歪樓笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主廖政輝提供）

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▲姐妹倆把爸拔的手和腿當成枕頭，躺得超舒服！（圖／有點毛毛的／飼主廖政輝提供）

躺著給爸洗香香，阿金爽到快睡著。（圖／有點毛毛的／飼主廖政輝提供）

▲阿金Cherry給爸爸洗澡，一開始還有點放不開，但很快就「壞掉了」。（圖／有點毛毛的／飼主廖政輝提供）

這段影片在網路上曝光後，目前已累積將近3千個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈也太舒服了吧」、「躺的很爽哦～」、「甜蜜的負擔」、「好可愛！睡的真甜呀～」、「我們家也有一位愛饋桃的小公主，手很痠，卻也不忍心把牠吵醒」、「好有愛，耐心的阿拔」。

另外，也有不少飼主們注意到車窗外的「獨特痕跡」表示，「這面窗戶只有養狗的人才明白哈哈」、「窗戶都是狗鼻水印」、「有養狗的窗戶都是一樣的～都很好吃的窗戶」、「我只看到口水滿滿的窗戶」、「窗戶隔熱紙上的痕跡...我懂」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊雖然這則影片可愛又溫馨，但《ETtoday寵物雲》在這邊和讀者們提醒，開車時千萬不要使用手機喔！

更多精采影音：

關鍵字： 廖政輝黃金獵犬阿金黃金姐妹花

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