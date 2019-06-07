交友好困難！人工哺育弓角羚羊遭同伴驅趕　「叔叔」帶牠趴趴走

▲弓角羚羊「依杉」的媽媽「美而依」在生下寶寶後，沒有出現正常的育幼行為，經過評估園方決定接手進行人工哺育。（圖／台北市立動物園提供）



＊特別提醒大家，台北市立動物園自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共10天不對外開放唷！



寵物小組／綜合報導

人際關係相當重要，動於群居的動物而言，更是反應個體福祉的指標之一。去年10月初在台北動物園出生的弓角羚羊「依杉」，雖然沒有得到媽媽的親自哺育，但透過多位保育員合作無間的悉心拉拔，總算在今年4月正式斷奶，更在保育員們細心的觀察及引薦下，讓「依杉」漸漸摸索到與群體的互動訣竅。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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因為當初「依杉」的媽媽「美而依」在生下寶寶後，沒有出現正常的育幼行為，經過評估園方決定接手進行人工哺育，在保育員細心的照顧之下，寶寶「依杉」已經順利長大。在哺育過程中，為了讓弓角羚羊寶寶能夠保留野生動物的自然行為，即便「依杉」是人工用奶瓶餵養長大的，但在動物狀況穩定的時候，保育員就會抓緊機會，讓牠跟媽媽、爸爸、阿嬤還有其他的叔叔阿姨們保持互動。

▲雄性和雌性的弓角羚羊頭上，都有螺旋狀的長角，正是保護自己、競爭領域兼抓背的工具。（圖／台北市立動物園提供）



▲保育員費盡心思製造交友機會，依杉（前）現在已經可以跟同類交流了。（圖／台北市立動物園提供）



「依杉」還在喝奶的階段，保育員就常常讓牠待在媽媽和阿嬤的身邊認識氣味，等牠再長大一點時，保育員會在餵食的間隙，讓「依杉」在群體當中活動。雖然剛開始因為少了媽媽的貼身教導，「依杉」抓不準跟成熟個體的互動模式，在重新介紹牠進入群體時，還一度出現被驅趕的情形，經過幾次嘗試，也換了幾種不同的群體組合，「依杉」終於被叔叔「美財」接納，並一起在戶外活動場自在的奔走。

每當動物因為各種不同因素，非得要進行人工哺育時，負責的保育員除了需要在營養上多方研究外，另一個重大的挑戰就是在動物穩定成長後，如何將動物重新介紹回原本的群體當中。因為哺乳類動物許多自然互動行為的產生，多半是由母親帶著自己的小孩逐步啟發的，而人工哺育的動物少了媽媽的引導，只能藉由保育員幫忙篩選並引薦較合適的動物個體，仔細觀察他們的互動，才有可能讓動物順利地融入群體，讓人工哺育的動物，也能在群體中健康的成長。

▲有別於非洲草原上常見的羚羊，弓角羚羊主要生活在沙哈拉沙漠。（圖／台北市立動物園提供）



▲弓角羚羊的保育等級為 CR（極危）。（圖／台北市立動物園提供）



經過保育員的細心照料和費盡心思製造交友機會，「依杉」現在已經脫離獨生女的獨居生活，開始跟同類進行更多的交流了，相信再經過一陣子的學習，她就可以學到更多互動技巧，成為 CR(極危)等級弓角羚羊域外安全族群的生力軍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲弓角羚羊「依杉」終於被接納，可以在戶外活動場自在的奔走。（圖／台北市立動物園提供）