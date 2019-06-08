四腳朝天等餵食！軟爛柴嫌奴才慢　斜眼瞪：會不會伺候..

▲爽爽過生活的模樣，羨煞許多網友。（影／網友Chang Nai Wen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這不是懶柴而是廢柴吧！柴犬「阿財」全身癱軟地躺在座椅上，媽媽想幫忙喬姿勢，但懶惰蟲上身的牠連翻身都不肯，還一副大老爺的模樣，示意奴才繼續餵食。馬麻淚訴，「別人家是招柴，我家是懶柴......還是壞掉的！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲享受柴生啊！

飼主Chang Nai Wen採訪時表示，「阿財平常行為已經很廢，軟爛生活不知道去哪裡學的。」從影片中可見，阿財滿足地爽躺在座椅上，「四腳朝天」等著奴才伺候餵食，還會監控動作是否迅速，發現馬麻停下來，秒變哀怨八字眉施壓，如此爽樣羨煞不少網友。

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▲柴：誰准你停下動作？

▲好吃懶惰的阿財，身材也跟著往橫向發展。

柴柴耍廢的影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」網友笑翻留言，「餵公子吃餅」、「享受柴生」、「少爺柴」、「好狗命」、「咀嚼聲音也太大了吧」、「這是我夢想的人生啊！」、「這才是享福的命」、「把主子服侍的無法無天是奴才的驕傲。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿財：馬麻我不想下來，肩膀借我「饋」一下。

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