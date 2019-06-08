馬麻「睡前摸摸」太溫柔！　浣熊皮蛋不到10秒「直接攤平」

▲皮蛋一下子就睡著了。（圖／有點毛毛的／網友張軒崎）

寵物小組／綜合報導

誰家的毛孩睡前也要這樣哄的？浣熊「皮蛋」躺在窩裡準備睡覺，媽媽一手捧著牠的臉，溫柔撫摸著，沒想到摸不到10秒，皮蛋原本抬著的頭就向後一躺，直接攤平睡著，模樣十分可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主在臉書粉絲專頁「アライグマ浣熊家族」分享這段影片並寫道，「皮蛋乖乖睡覺覺嘍～」。畫面中，皮蛋媽輕輕撫著皮蛋的臉龐，另一手放在皮蛋圓滾滾的肚子上，沒幾下就成功把皮蛋「催眠」了。可愛的是，皮蛋原本輕輕握著媽媽的手，被催眠後小手鬆開，呈現大字形睡著了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲浣熊可愛但破壞力也很強。（圖／免費圖庫pixabay）

雖然浣熊模樣可愛，但許多有經驗的飼主都提醒，千萬別因此衝動飼養，因為牠們還是有較多野性，兇起來更會把人抓咬到爆血，「浣熊的破壞力大，智商高，而且超皮，很多人根本就無法把牠馴服，很多家庭都不適合飼養浣熊，野性太強就會有人把牠棄養，浣熊對生態的破壞力也不輸貓狗......。」

皮蛋乖乖睡覺覺嘍 ~ 由アライグマ浣熊家族發佈於 2019年6月8日 星期六

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