ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主正在曬娃娃，害的鄰居誤以為在掛狗屍。（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

這是...掛樹頭的概念嗎？飼主Pocky Peng在臉書社團PO出一張逗趣又有點嚇人的照片，內容是黃金獵犬娃娃兩手一起被掛在衣架上，遠遠看還真的有點像一隻活體狗！有隔避的鄰居阿姨被這幕嚇了一大跳，直呼「唉唷，阿迪怎麼掛了？」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

這天爸爸嫌棄愛犬「阿迪」的布娃娃超級臭，充斥著滿滿口水味。爸爸趁著阿迪不注意，偷偷摸摸把它洗了拿去曬，沒想到掛在衣架時，意外嚇歪了鄰居。爸爸笑說，「鄰居吶喊『阿迪那ㄟ吊著(台語)』，我當場笑到不行，當天下午有趕緊解釋一下，然後鄰居才說她有發現是娃娃啦。」

▲驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿迪8個月大，正值超級調皮的年紀。

照片中的狗娃娃是阿迪的唯一伴侶，從小跟這隻娃娃玩到大。爸爸表示，阿迪個性非常調皮，因為牠還在發育，對世界充滿好奇，什麼都咬爛來研究。但牠也是小暖男，非常友善沒發過脾氣。

▲驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼常常把自己玩成黑色的阿迪。

▲驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿迪常常做出許多搗蛋事情。「之前有一次我在睡覺，醒來發現，手機、眼鏡、耳機，都被牠咬爛！全部都是高單價的商品！」爸爸好氣又好笑的說。這次爸爸將「曬娃娃」的照片PO至臉書，網友紛紛在底下回應，「太可愛了！大金」、「笑屎」、「這是28行館」、「哈哈哈哈」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿迪破壞東西跑去躲起來。

更多精采影片：

關鍵字： 黃金獵犬衣架鄰居寵物布娃娃

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子..

被熱水燙皮！傷口爬滿蛆丟路邊　受虐驢「200天搶救..

媽媽救我！寶寶遭小色狗「強壓晃動」　4秒短片崩潰上..

貓孫娃娃音哀求！老爸「親自剝蝦」餵食　網幫女兒QQ..

可愛小動物要休假！北市動物園「放假10天」　趁這周..

做好防雨準備！汪汪全身包緊＋護目鏡　網：核生化作戰..

有人挾持我！貪玩汪「屁股嚕地」被架去房間　眼神死笑..

外送便當喔！「胖胖香腸汪」忍誘惑直直向前衝　網：確..

姐姐給你！尿布萌娃狂餵阿金吃零食　媽猛勸：這樣牠會..

狗派出門買東西卻帶回濕透小病貓　從此開啟貓奴生活狂..

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝..

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一..

白汪相隔5個月沒見初戀女友　歐告「超進化」牠嚇呆：..

聰明黃金被「神隊友」狂餵食　坐著不漏接：我還吃得下..

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加..

吹蠟燭新招！饅頭貓許完願運功 快狠準絕學「喵雲掌」..

貓貓用肉墊「敲鋼琴」表演神曲　下秒頭饋鍵盤：人家累..

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪..

喵設計師「雙手狂啪」眼神專注　30秒後...奴才獲..

加油！不要再來！　綠蠵龜「古木」順利「龜」鄉悠遊大..

說好出門卻下雨！　柯基睜大眼「一臉受害」斜看媽：又..

雨天幫狗穿雨衣！短腿小黃帽探頭看風景　「維尼臉」萌..

嗯嗯到一半「褲襠長貓了」　他被困馬桶上：腳麻怎麼走..

「白嫩毛湯圓」露U型粉舌甜入眠　背後媽瞪：不准看

驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼..

俄羅斯藍貓一掌彈「自創曲」　表演到一半歪頭躺鍵盤：..

「貓咪護衛隊」颳風下雨也要接奴才返家　他心疼甜罵：..

爽泡「飼料浴」埋頭狂吃　汪被抓包哭哭臉抗議：還我吃..

養到驚喜包！小橘貓長成「溫柔巨人」　坐著比牧羊犬高..

Jaguar舉辦「極限駕馭體驗會」　Smart C..

突發異想要拜訪賴清德　郭台銘：清德兄，您委屈了！

在眼前慢慢停止呼吸...父痛哭：妳是我永遠的驕傲！..

紀梵希 X Onitsuka Tiger聯手出擊！..

不用去南部啦！逢甲吃得到古早味白糖粿　一塊15元酥..

柯文哲坦言國台辦點讚流失年輕票　但不因波浪改變航向

【奧斯塔羅】2019下半年你將在哪方面開大運

黃光芹將大爆料　預告推出《你所不知道的韓國瑜》系列

2港大生反送中犯「遊蕩罪」被捕　公眾地方影響他人可..

郭富城小巨蛋開賣倒數！　「30年郭太太」全要搶票

寵物動物熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

讀者迴響

熱門新聞

狗派撿到小病貓　從此開啟貓奴生..

13歲老黑送養碰壁　最後安靜離..

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超..

伸手召喚超萌生物　網驚：超難養

豹遭7狗圍咬　奮力反擊仍倒血泊..

毛保姆不讓奴才碰寶寶　奴才超無..

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9..

半癱盲汪垂死　嗚咽眨眼想看恩人

3年祖孫情！嬤黑髮→白髮把小狗..

二哈散步見大隻佬　網留言超邪惡

浪浪飼料莫名消失　她見兇手嚇到

被背上的鳥嚇瘋　小河馬哭找媽媽

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

2貓叼走異色小喵　網：沒抱錯嗎

最新影片

更多

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

白汪相隔5個月沒見初戀女友　歐告「超進化」牠嚇呆：妳變了

聰明黃金被「神隊友」狂餵食　坐著不漏接：我還吃得下！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面