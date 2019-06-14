驚見「阿金吐舌」2手掛陽台衣架！鄰居尖叫：阿迪怎麼掛了？

▲飼主正在曬娃娃，害的鄰居誤以為在掛狗屍。（圖／網友Pocky Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

這是...掛樹頭的概念嗎？飼主Pocky Peng在臉書社團PO出一張逗趣又有點嚇人的照片，內容是黃金獵犬娃娃兩手一起被掛在衣架上，遠遠看還真的有點像一隻活體狗！有隔避的鄰居阿姨被這幕嚇了一大跳，直呼「唉唷，阿迪怎麼掛了？」。

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這天爸爸嫌棄愛犬「阿迪」的布娃娃超級臭，充斥著滿滿口水味。爸爸趁著阿迪不注意，偷偷摸摸把它洗了拿去曬，沒想到掛在衣架時，意外嚇歪了鄰居。爸爸笑說，「鄰居吶喊『阿迪那ㄟ吊著(台語)』，我當場笑到不行，當天下午有趕緊解釋一下，然後鄰居才說她有發現是娃娃啦。」

▲阿迪8個月大，正值超級調皮的年紀。



照片中的狗娃娃是阿迪的唯一伴侶，從小跟這隻娃娃玩到大。爸爸表示，阿迪個性非常調皮，因為牠還在發育，對世界充滿好奇，什麼都咬爛來研究。但牠也是小暖男，非常友善沒發過脾氣。

▲▼常常把自己玩成黑色的阿迪。

阿迪常常做出許多搗蛋事情。「之前有一次我在睡覺，醒來發現，手機、眼鏡、耳機，都被牠咬爛！全部都是高單價的商品！」爸爸好氣又好笑的說。這次爸爸將「曬娃娃」的照片PO至臉書，網友紛紛在底下回應，「太可愛了！大金」、「笑屎」、「這是28行館」、「哈哈哈哈」。

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▲阿迪破壞東西跑去躲起來。

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