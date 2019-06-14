烘完暖暖的！整坨小奶貓擠洗衣籃睡翻　還有隱藏版驚喜

▲數一數有幾隻小貓？（圖／飼主Leo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

網友Leo Chen將穿過的衣服清洗、烘乾以後，堆放在籃子裡面，才離開一下下，回來就發現裡面「長貓了」，家中4隻寶寶抱成一坨，躺在上面「睏嘎併軌」。他將照片分享到社團，黑色喵星人的「隱身術」卻意外引起歪樓留言，「這是大家來找貓的概念嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小貓咪安心睡著。

▲雯雯（右圖）超愛吃，還努力爬上床跟媽咪搶罐罐。

▲小貓的興趣：站在拖鞋上。

Leo Chen接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，4隻小貓咪都才1個多月大，不知道怎麼辦到的，竟然主動爬進洗衣籃呼呼大睡，「可能是因為衣服剛烘好，暖暖的吧！」他也捨不得把孩子們叫醒，直到洗澡前要拿衣服了，才讓勞煩牠們「移駕」到別的地方。

▲媽媽「妮妮」硬要睡在行李箱裡餵奶，爸爸「吉吉」也要來卡位。

Leo Chen提到，貓咪都是救援回家的，2隻虎斑分別叫做雯雯、小小雯，2隻黑的則是沁沁、小小沁，有的活潑愛說話，有的喜歡打打鬧鬧，但都非常喜歡站在奴才的拖鞋上，「雖然雯雯是個小男孩，但牠曾經努力不懈地爬上床，就為了偷吃一口罐罐，又長得肉肉的，很像我女朋友，就沿用我女友的名字了。」

▲希望4隻小萌貓快樂長大。

這張萌照被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經累積近2千讚數，許多網友都被小貓咪融化，紛紛留言，「我家的只會在洗衣籃裡面尿尿……。」、「裡面鬆軟～」、「有股熟悉的味道，味道如何就不好說了。」、「直接把頭埋下去，會吸到滿滿的奶貓精華，太毒了～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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