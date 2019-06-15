東寵健行、蘆竹店開幕！　毛孩快來「飼料試吃會」同樂

▲客人搶著跟可愛的店貓互動！（圖／東森寵物雲健行門市提供）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲健行店、蘆竹店開幕啦！15、16日起推出一系列慶祝優惠，包括飼料試吃會、零食7包1000元及消費滿千送抽獎卷等眾多活動。除此之外，連毛孩最重要的健康也顧到，由資深獸醫陳正倫免費義診，排隊前50名還能把「大雞腿」帶回家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲東寵健行店今日開幕囉！（圖／東森寵物雲健行門市提供）





▲快帶寵物來搶好康！（圖／東森寵物雲健行門市提供）

隨著毛孩飲食越來越多元，飼主在選擇飼料上常傷透腦筋，15日下午4點到晚上8點蘆竹、中壢健行門市同步舉辦「寵物飼料試吃會」，其中健行店16日下午4點到晚上8點延長舉辦，讓周末活動超豐富，還能從中挑選到適合毛孩的飼料喔！►►►看更多東森寵物雲商店資訊按這邊。





▲飼料試吃會來囉！假日帶毛孩來東寵健行、蘆竹店同樂！（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）





▲義診排隊前50名能獲得大雞腿。（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

開幕慶期間，店內許多犬貓飼料「買一送一」，還有誘人的「貓砂1元加購價」，單筆消費滿500元還送罐罐呢！吃飽喝足後，當然也要打扮漂亮，會員將享有限定的「美容體驗價」，連包2個月美容服務，還有集點以及8折超值優惠。

▲蘆竹門市16日下午1點到晚上7點有免費義診喔！（圖／東森寵物雲竹東店提供）

東森寵物雲現正與嬌寵寵物醫療團隊合作，由義診過上千隻毛小孩的陳正倫醫師在各店進行巡迴健檢，16日輪到蘆竹店，歡迎毛爸媽們帶家中毛孩前往，更了解寵物的身體狀況！

【蘆竹店、中壢健行店歡慶開幕．優惠總整理】

★限定超殺優惠

（1）知名犬貓飼料買一送一（Beyond、冠能、法米納、柏萊福）

（2）超值1元加價購（飼料體驗包、潔淨貓砂）

（3）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬199、中型犬299、大型犬599

（4）美容洗澡連包2個月享8折優惠，集點活動滿5點後，第6次美容洗澡消費再打8折

（5）犬貓商品單筆消費滿500元送罐罐（小動物送草跟飼料體驗包）

★寵物飼料歡樂試吃會

6/15（六）16:00-20:00「品果啓蒙」蘆竹、健行門市同步舉辦

6/16（日）14:00-18:00 「雀巢Beyond」健行門市歡樂試吃會

6/23（日）14:00-18:00 「雀巢Beyond」蘆竹門市歡樂試吃會

★免費巡迴義診

6/16（日）13:00-19:00蘆竹門市

6/23（日）13:00-19:00健行門市

前50名，還加碼贈送「奇啃雞腿」1隻！（市價59元）

【門市資訊】

桃園蘆竹店

電話：03-3120236

地址：桃園市蘆竹區南昌路266號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無

中壢健行店

電話：03-4283402

地址：桃園市中壢區健行路178號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無

【6月份義診時間】

第一場

時間：2019/06/01（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場

時間：2019/06/08（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場

時間：2019/06/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場

時間：2019/06/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第五場

時間：2019/06/22（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場

時間：2019/06/23（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場

時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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