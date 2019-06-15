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背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁雞腿」：媽媽你忘了開...

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寵物小組／採訪報導

想說叼大一點的娃娃，媽媽看得比較清楚嗎！飼主Chia Chen15日半夜在廚房處理土雞肉，弄到一半時，忽然感到「背脊涼涼的」，轉頭看見一道熱切眼神射過來，只見米克斯「小熊」咬著一大塊的蜜汁雞腿娃娃，呆萌地站在原地搖尾巴。

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「我轉頭一看，噗滋笑出來！」媽媽笑說，「孩子～這麼晚了怎麼還不睡覺。」從影片中可見，小熊就這樣搖著尾巴，一臉憨地看向媽媽。媽媽一邊問牠，「你要拿肉肉給媽媽喔？可是媽媽還在忙捏」接著小熊就把娃娃交到媽咪手上，並成功騙得一塊小肉乾，之後開心地奔去房間睡搞搞。

▲背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁腿」暗示，原來媽媽忘了開。（圖／網友小熊&胖丁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲小熊：媽媽你...忘了幫我開冷氣！（圖／粉專@小熊&胖丁授權，下同）

至於小熊為何半夜不睡覺，突然跑來廚房找媽媽呢？媽媽笑說，其實是...自己忘記幫牠開冷氣了啦！「房間熱到沒辦法好好睡覺，所以小熊才乾脆下樓找我XD。」同時也提到，小熊還會故意叼大娃娃，「因為叼小的我不一定會給牠（吃肉肉），但牠叼大的一定會給。」

▲背脊忽然涼！轉頭見歐告叼「超大蜜汁腿」暗示，原來媽媽忘了開。（圖／網友小熊&胖丁提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小熊為了吃，什麼事情都做得出來。

可愛的影片在寵物社團PO出後，萌翻許多人。網友在留言處回應著，「哈哈哈哈哈太可愛了辣」、「小熊～這隻不能吃啦！」、「好乖的寶貝，好貼心的主人」、「尾巴搖晃的頻率好溫柔哦」、「愛睏也要吃肉肉哈哈」、「好麻麻被寵愛的幸福孩子～」、「物價漲成這樣了」。

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關鍵字： 米克斯雞腿冷氣

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