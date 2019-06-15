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清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：牠說魚整條～

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▲清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：牠說魚整條～（圖／有點毛毛的／網友林小寶‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵星人趁主人不注意，偷偷上臉書發文。（圖／有點毛毛的／網友林小寶‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

您家是否也發生過，毛小孩趁你不注意，偷偷摸摸打開3C產品發送詭異訊息呢？網友林小寶15日在寵物社團「有點毛毛的」分享一則逗趣事蹟。內容是原PO在整理貓砂，回過神來發現臉書怎麼自己發出一串文字，定眼一看，發現是奇怪的貓星文，當場嚇得上網求問「我的貓趁我清理貓砂盆時發了這篇文，請問該注意什麼？」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

「有誰能翻譯這串喵星文呢！」從原PO貼出的截圖可見，貼文上寫著「O)))) = [」，而訊息早在13分鐘前發出。原PO發現後，嚇得在自己貼文底下留言，「傻眼！整理完貓砂盆，發現竟然被發文了！（驚恐）」同時也PO出兇手照，看到一隻胖貓採在筆電上閒晃。

▲清理貓砂發現臉書被PO文！神秘「O)))」笑翻網：牠說魚整條～（圖／有點毛毛的／網友林小寶‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵：朕想要整條魚，並且用盤子裝：）

原PO逗趣笑說，「糟糕了！送出訊息地球是不是要被攻佔了！天啊！！！塊陶～～」。網友看完後，紛紛搞笑幫翻譯，「牠說：魚整條，用盤子裝」、「翻譯：o)))) = [我叫 他 鏟砂」、「這是在聯絡母星，表示隨時可以侵略地球了」、「左邊是地球右邊是喵星母艦，牠說可以轟炸地球了」；也有人笑說「天啊～這年頭貓咪都會發文XD」、「微積分解題？！」、「喵星文哈哈」。

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關鍵字： 貓砂喵星文

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