傻柴狂繞20圈追「紅色怪物」　回頭一看…原來是牽繩XD

▲傻柴狂追牽繩繞了20圈。（影／即新聞）

寵物小組／綜合報導

狗狗有時候會把尾巴誤認為玩具，好奇追著跑，這隻來自日本的柴柴卻突破了「傻汪新境界」，鍥而不捨地追著「紅色怪物」轉圈圈，完全沒有意識到那是自己脖子上所套著的牽繩，旋風式地繞了20圈，才猛然發現真相。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲柴柴發揮驚人的毅力！（圖／即新聞，下同）

影片中柴柴眼神非常專注，一邊稍微壓低身子，一邊緊緊跟在牽繩後面，臉上表情帶有一點疑惑，好像覺得自己遇見了很有挑戰性的「對手」，發揮著驚人的執著，順時針瘋狂繞著圈圈。飼主們就在旁邊，一邊說說笑笑，一邊將毛孩的傻樣拍攝下來，沒想到狗狗彷彿被上了發條、停不下來，繞到第20圈從餘光瞥見「繩子」的蹤影，才恍然大悟。

▲看見繩子那一刻有點尷尬。

柴柴呆萌的行為在推特上已經吸引12萬次轉推，許多網友也笑翻，紛紛留言，「我家的胖柴需要這樣動一動了XD」、「你頭不暈嗎？我用看的都暈了！」、「這是不是有二哈血統？」、「你這個蠢木柴XD」、「牠是不是太無聊了XD」、「自動散步裝置。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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