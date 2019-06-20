東寵巡迴義診湖口店報到！　「食衣住行」剁手優惠等你爆買

▲這周六（22日）免費巡迴義診將來到新竹湖口門市！（圖／東森寵物雲蘆竹門市提供）

寵物小組／綜合報導

「ProudPet嬌寵醫生」團隊與東森寵物雲商店合作的「巡迴義診」，這周六（22日）將來到新竹湖口門市，各位毛爸媽來店即享有「食衣住行」全方位的優惠，只要加入會員，就有機會讓家中寶貝做免費健康檢查，「名額以現場報名為主，電話無法接受預約唷。」，除此之外，還能向醫生學習如何一起守護毛孩健康喔！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

東森寵物雲湖口門市將在周六進行免費義診活動，同時推出寵物用品優惠活動，包括，多款犬用零食3包499、精選貓砂3包500及美容買4洗送1洗、第二個月打7折！另外當日完成健檢的會員，即贈送價值139元的福袋，還加碼送限量洗澡優惠，讓飼主帶毛孩做健康檢查外，還能買到超值商品，鼓勵乖乖看醫生的毛孩們！

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▲許多優惠好康等你來挑選。

陳正倫醫師在東森寵物雲商店各分店進行義診，他發現多數狗狗最常罹患耳朵發炎、牙結石、淚溢症、皮膚炎（濕疹）等問題，其中有3成的品種犬患有關節移位。另外，越往中南部地區，越容易發現寵物身上有跳蚤，「跳蚤寄生在寵物身上是一年四季都會有的情形，特別是夏季，最好的除蚤方式就是定期清掃居家環境，以及定期幫寵物點藥，是最完善的除蚤方式」。

▲陳醫師提到，3成的品種犬患有關節移位。

陳醫師提到，寵物跟人一樣都會生病，雖然牠們的忍痛能力是人的許多倍，但牠們不會表達，只能默默忍受身體上的不適，所以主人更應該多陪牠、關心牠，注意日常行為舉動，身體部分的病痛都是長期累積而至，像是耳炎、牙結石、皮膚問題，可以透過日常保養減緩發生，讓牠不會因為病痛，年老出現牙齦炎口腔疼痛，導致食慾不振，耳朵化膿也會導致耳道狹窄。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲寵物跟人一樣都會生病，主人更應該多陪牠、關心牠，注意日常行為舉動。

【東森寵物雲商店湖口門市分店資訊】

電話：03 590 3375

地址：新竹縣湖口鄉中山路二段212號

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：11:00~21:00

▼掃描下載「嬌寵醫生APP」。

陳正倫醫師

現職：嬌寵醫生創辦人兼執行長

經歷：板橋仁愛家畜醫院主治醫師、全國動物醫院主治醫師／分院長

【6月份義診時間】

第一場（已結束）

時間：2019/06/01（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場（已結束）

時間：2019/06/08（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場（已結束）

時間：2019/06/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場（已結束）

時間：2019/06/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號）

第五場

時間：2019/06/22（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場

時間：2019/06/23（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場

時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）



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