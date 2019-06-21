小貓標配「斷電」功能！玩到一半舉手定格「下線」閉眼熟睡

▲小貓咪玩到一半竟斷電睡著。（影／飼主Mily Tseng授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

小貓標準配備「一秒斷電」功能！新北市飼主Mily Tseng日前上傳一則短片，只見貓咪「胛胛」倒在床上呼呼大睡，手還定格在空中，原來是牠玩到一半就忽然「斷電」睡著！Mily Tseng見狀立刻拍下，並上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，胛胛可愛的睡相瞬間萌翻8000多名網友。

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▲胛胛超萌床照。

從影片中可以看到，胛胛倒在床上睡得非常熟，無論媽媽怎麼弄牠都沒有張開眼睛，但其實前一秒牠還在跟馬咪玩遊戲，沒想到竟會一秒斷電，倒頭就呼呼大睡，甚至連手都忘記放下定格在空中！Mily Tseng接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天和胛胛玩玩具，遊戲過程十分激烈，結果牠突然累了就秒睡，大概睡了10分鐘又起來繼續玩，精力非常旺盛！

▲小貓精力旺盛，隨時隨地都在闖蕩。

▲胛胛在家還有貓姊姊的陪伴。

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Mily Tseng將胛胛超萌睡樣上傳到網路後，吸引不少人前來按讚朝聖，也有網友留言，「牠在跟子民們精神喊話」、「玩到需要充電了！」、「關機模式」、「小貓專有，停電快速充電中」、「沒電了啦～你要記得裝電池呀」、「少年仔刺半甲喔！」、「感覺來了，擋都擋不住」、「從勁量到盡量」、「夢到自己變超人了吧」。