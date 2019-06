穿布偶裝演習「動物脫逃」　「正牌獅子」無言表情超萌

▲飾演獅子的工作人員顯得很入戲。(圖/翻攝自推特/@Johnny_suputama)

動物園是寓教於樂的場所,最近日本愛媛縣的縣立砥部動物園舉辦演習,明明應該很嚴肅的,卻讓許多網友都笑翻了。

這次演習的主題是「發生地震的時候,籠舍毀壞導致獅子跑出來」,園方找來了工作人員飾演逃跑的獅子,只見穿著獅子布偶裝的工作人員非常敬業,把獅子的徬徨無措演得絲絲入扣,演習場景莫名好笑了起來。

▲演習到逮捕獅子歸案的時候,看起來還是很爆笑。



有趣的是,演習過程中鏡頭照到一旁的「獅子本尊」,只見牠們表情呆滯,像是非常無言的樣子,這段超反差萌的畫面上傳到推特後,引發網友瘋狂分享,短短一天就累計3萬多次轉推、450萬觀看次數,網友笑說「慘了被獅子看到了,真的逃跑怎麼辦?」、「獅子本人好像覺得演技太誇張了,很傻眼的樣子。」。

▲正牌獅子表情顯得很無奈。

