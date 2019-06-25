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穿布偶裝演習「動物脫逃」　「正牌獅子」無言表情超萌

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（圖／翻攝自推特／@Johnny_suputama）

▲飾演獅子的工作人員顯得很入戲。（圖／翻攝自推特／@Johnny_suputama）

寵物小組／綜合報導

動物園是寓教於樂的場所，最近日本愛媛縣的縣立砥部動物園舉辦演習，明明應該很嚴肅的，卻讓許多網友都笑翻了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這次演習的主題是「發生地震的時候，籠舍毀壞導致獅子跑出來」，園方找來了工作人員飾演逃跑的獅子，只見穿著獅子布偶裝的工作人員非常敬業，把獅子的徬徨無措演得絲絲入扣，演習場景莫名好笑了起來。

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（圖／翻攝自推特／@Johnny_suputama）

▲演習到逮捕獅子歸案的時候，看起來還是很爆笑。

有趣的是，演習過程中鏡頭照到一旁的「獅子本尊」，只見牠們表情呆滯，像是非常無言的樣子，這段超反差萌的畫面上傳到推特後，引發網友瘋狂分享，短短一天就累計3萬多次轉推、450萬觀看次數，網友笑說「慘了被獅子看到了，真的逃跑怎麼辦？」、「獅子本人好像覺得演技太誇張了，很傻眼的樣子。」。

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（圖／翻攝自推特／@Johnny_suputama）

▲正牌獅子表情顯得很無奈。



 

關鍵字： 日韓風愛媛動物園獅子演習獅子脫逃動物脫逃

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