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一年前女僕裝仙氣破表！　少女柴最新「制服誘惑」嚇壞網：腫麼了？

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少女柴1年前超仙，最新照嚇壞網。（圖／翻攝自微博用戶「卤蛋蛋是火鍋味的」）

▲大陸明星犬滷蛋妹最新學生妹造型。（圖／翻攝自微博用戶「卤蛋蛋是火鍋味的」，下同）

寵物小組／綜合報導

小朋友，最近吃太好了齁～大陸有隻超可愛的明星柴柴「滷（鹵）蛋妹」，一年前牠因為裝扮超萌女僕造型，而在網路上引發網友熱議！後來在宮廷劇《延禧攻略》熱播時又換上貴妃造型，超美的扮相讓不少網友一秒圈粉；不過滷蛋妹最新的學生妹造型，卻讓許多粉絲驚訝的說，「腫麼了？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

滷蛋妹的飼主20日在微博粉專「卤蛋蛋是火鍋味的」上傳一段影片並註解，「梅雨季節來臨，注意乾燥～」畫面中可以看到，滷蛋妹身穿學生制服的衣服在戶外散步，臉上總是掛著燦爛的笑容，心情感覺特別好；不過仔細一看，這件衣服被套在柴柴的身上，似乎有些緊......。

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黑柴貴妃造型萌度破表，網秒下跪。（圖／翻攝自微博用戶「卤蛋蛋是火鍋味的」）

▲▼滷蛋妹一年前的貴妃扮相和女僕裝讓網友印象深刻。

超Q柴女僕燦笑迎主人，網全暴動。（圖／微博用戶「卤蛋蛋是火鍋味的」授權）

這段影片最近也被台灣的網友分享到寵物社團，不到一日就湧入上千名網友按讚，許多人看完都留言，「這是緊身衣吧」、「我說魯蛋妹阿，最近妳怎麼胖這麼多，制服都快被妳撐爆了」、「有胸肌喔？」、「汪：我沒有胖嘟嘟我只是毛很澎」、「一定是衣服洗縮水了」、「還是很可愛～」

回顧滷蛋妹一年前的經典造型，當時牠穿上尺寸剛好的寵物女僕裝，時而露出淺淺微笑、時而露出燦爛笑容，模樣就彷彿是位專業的模特兒呢！時隔2個月，滷蛋妹又換上貴妃造型，只見牠戴上有著粉色大花朵的旗頭，脖子上再搭配條彩色圓點絲巾，整個仙氣破表！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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超Q柴女僕燦笑迎主人，網全暴動。（圖／微博用戶「卤蛋蛋是火鍋味的」授權）

▲圓圓的眼睛和身體，正是滷蛋妹的招牌。

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關鍵字： 柴犬狗狗微博大陸

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