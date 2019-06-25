汪陪主人到動保處開「毛孩派對」！　變老鳥帶新狗認識環境

▲新北動保處員工帶心愛毛孩上班。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

讓狗貓跟主人一起上班有療癒人心的作用，也可以達到教育飼主做好狗貓禮貌運動。因此，新北市動保處在25日提倡同仁帶狗貓一起來上班，舉辦愛狗貓派對，希望民間企業一同響應帶狗貓上班！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

美國寵物照護協會1999年發起帶狗上班日(Take Your Dog To Work Day)，於每年6月最後一個週末，鼓勵企業讓員工可以帶著自己的寵物上班。新北市動保處25日就鼓勵同仁帶家中狗貓來上班，除了讓毛寶貝於上班時間能待在主人身旁，於中午休息時間舉辦愛狗貓派對，讓大家帶著家中的毛寶貝在會議室裡互相交流，除了增添同事情感，也增加毛寶貝的社交經驗。

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▲局長切蛋糕為寵物慶生。（圖／新北市動保處提供）

活動現場，狗狗們玩得不亦樂乎，平常就常來上班的邊境牧羊犬「汪醬」，也扮演起「老鳥」角色，帶著新來的狗狗們東逛逛西聞聞。汪醬的主人毛品樺說，一個工作場所中，不一定大家都喜愛犬貓，「所以我都會先將狗狗打理乾淨在帶至工作場所，且帶狗至戶外便溺時一定使用清水與撿便袋清理乾淨，現在汪醬已經成為人見人愛的狗狗了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

除了狗狗外，動保員陳妙秋也帶愛貓「熱炒」出席，只見貓咪開心地在同事間轉圈圈，一直要討大家手中的寵物零食。陳妙秋表示，平常工作繁忙，好久沒有跟同事暢談，這個派對讓大家有更多時間互相了解，還可以分享大家飼養寵物的趣事，「真是一舉多得！」獸醫師殷書韻也說道，動保處常常要拍攝動保小學堂或毛寶貝相關宣導影片，「這時我就能帶著我心愛的『錢錢』一起入鏡，原來工作也能那麼開心！」

▲毛孩和主人大合照。（圖／新北市動保處提供）

農業局長李玟表示，希望帶動私人企業讓員工帶貓狗上班的風氣，並藉此推動飼主做好狗貓禮貌運動。以動保處為例，除要求毛寶貝需定期接受防疫注射、寄生蟲預防外，為維護舒適環境，飼主也需隨手清理毛寶貝便溺。更棒的是，毛孩能讓工作場所產生積極性的變化，幫助員工緩衝壓力和焦慮感，也可增加員工間的情感交流，以提高士氣，有益於員工促進身心及健康發展。

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