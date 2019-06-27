8隻小鴨誤闖水溝受困　消防員急播「呱呱呱」成功救出

▲科羅拉多州有8隻小鴨受困於水溝，被消防人員救起。（圖／翻攝自Facebook／South Metro Fire Rescue）

國際中心／綜合報導

美國科羅拉多州（State of Colorado）中部城市利特爾頓（Littleton）20日有8隻小鴨誤闖水溝，消防人員在接獲通知後，趕到現場救援，先在積水中救起4隻小鴨，另外4隻則因為走入排水管深處，導致消防人員抓不到。此時，一名消防員急中生智，用手機撥出「呱呱聲」，才順利把深處的小鴨引到排水管口救出。

據ABC NEWS報導，上週四有位民眾經過事發地點時，見到一隻母鴨著急地在水溝周圍徘徊，還不時發出「呱呱聲」，於是他上前查看，竟發現水溝內有8隻小鴨受困，隨即通報消防人員前來救援。多名消防人員到達後，他們先抽出水溝內的積水，並同時救出浮在積水上的4隻小鴨，還有4隻小鴨則因為害怕躲在水管深處，導致消防人員無法順利伸手救出。

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▲消防人員用手機撥出「呱呱聲」順利引出小鴨。（圖／翻攝自Facebook／South Metro Fire Rescue）

這時，其中一名消防人員急中生智，拿出手機用YouTube播放鴨子叫聲。4隻小鴨在聽到「呱呱聲」後，便一隻一隻慢慢走出排水管口，順利被消防人員救起。隨後，消防人員用紙箱將8隻小鴨放在一起，並搬到附近的草地上，讓他們能與著急的鴨媽媽團聚。

救援結束之後，當地的消防局South Metro Fire Rescue把這段拯救8隻小鴨的完整影片放上Twitter和YouTube，引起不少網友大讚，「好有愛心」、「真聰明」、「懂得臨機應變」。