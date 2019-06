8隻小鴨誤闖水溝受困　消防員急播「呱呱呱」成功救出

▲科羅拉多州有8隻小鴨受困於水溝,被消防人員救起。(圖/翻攝自Facebook/South Metro Fire Rescue)

國際中心/綜合報導

美國科羅拉多州(State of Colorado)中部城市利特爾頓(Littleton)20日有8隻小鴨誤闖水溝,消防人員在接獲通知後,趕到現場救援,先在積水中救起4隻小鴨,另外4隻則因為走入排水管深處,導致消防人員抓不到。此時,一名消防員急中生智,用手機撥出「呱呱聲」,才順利把深處的小鴨引到排水管口救出。

據ABC NEWS報導,上週四有位民眾經過事發地點時,見到一隻母鴨著急地在水溝周圍徘徊,還不時發出「呱呱聲」,於是他上前查看,竟發現水溝內有8隻小鴨受困,隨即通報消防人員前來救援。多名消防人員到達後,他們先抽出水溝內的積水,並同時救出浮在積水上的4隻小鴨,還有4隻小鴨則因為害怕躲在水管深處,導致消防人員無法順利伸手救出。

▲消防人員用手機撥出「呱呱聲」順利引出小鴨。(圖/翻攝自Facebook/South Metro Fire Rescue)

這時,其中一名消防人員急中生智,拿出手機用YouTube播放鴨子叫聲。4隻小鴨在聽到「呱呱聲」後,便一隻一隻慢慢走出排水管口,順利被消防人員救起。隨後,消防人員用紙箱將8隻小鴨放在一起,並搬到附近的草地上,讓他們能與著急的鴨媽媽團聚。

救援結束之後,當地的消防局South Metro Fire Rescue把這段拯救8隻小鴨的完整影片放上Twitter和YouTube,引起不少網友大讚,「好有愛心」、「真聰明」、「懂得臨機應變」。

Since fire engines aren’t equipped with duck calls, Firefighters used the audio from a @YouTube video to talk 4 frightened ducklings out of a storm drain pipe in @CityofLittleton this afternoon. The full flock of 8 ducklings were safely reunited with their mother nearby. pic.twitter.com/J2L2ABydOP