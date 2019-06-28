玫瑰螺旋蜂窩美翻…科學家至今未解密　網：蜂界安藤忠雄蓋的？

▲澳洲無刺蜂的螺旋形蜂巢超有特色。（圖／翻攝自Facebook／Sugarbag Bees）

寵物小組／綜合報導

建築界有個說法「以大自然為師」，只要師法自然的鬼斧神工，就能創造出驚人的藝術，而對科學家來說，這種蜜蜂為何能蓋出這麼美麗的蜂巢，也是亟待解密的奇蹟。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

原產於澳洲的「澳洲無刺蜂」(Tragonula carbonaria)，就像牠們的名字一樣，最大的特色就是沒有蜂刺，而是透過咬住敵人、再注入刺激性甲酸的方式發動攻擊。除此之外，牠們的蜂窩一直以來都讓生物學家無比好奇，那就是這樣有時呈現螺旋、有時又像玫瑰一樣盛放的樣子，美得讓人驚訝。

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▲近看更能看清這種蜂巢的厲害之處。



科學至今無法解釋為什麼澳洲無刺蜂要把蜂巢蓋成這樣，只知道這種造型能讓蜂窩內的通風比其他普通的蜂窩更良好。有趣的是，這種蜂巢只有一個入口，受到嚴加看護，還有抗菌成份可以過濾蜜蜂身上的病原體，保護整個家園的安全。

美麗旋轉的蜂巢讓網友無比驚嘆，「這是蜜蜂界的安藤忠雄嗎？」「這應該是蜜蜂的豪宅了吧！超豪華。」「比我家房子還漂亮～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲澳洲無刺蜂全身呈現黑色，沒有刺，但能透過注入甲酸讓敵人不舒服。