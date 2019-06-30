挑嘴二哈臭臉吃麵包「滿地甘蔗渣」　網笑翻：不失尷尬的吃法

記者吳鎮良／綜合報導

挑嘴的孩子真是讓毛爸媽頭痛阿！飼主蔡耀德家中有隻挑食的哈士奇，這天他見愛犬都不吃食物，於是親手拿起麵包一口一口餵，沒想到汪星人先是敷衍了咬了幾口，結果下秒就立刻吐出來，弄得滿地麵包屑彷彿是甘蔗渣一樣，逗趣的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

蔡耀德日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解，「怎麼有這種擊敗狗啦！」畫面中可以站看到，哈士奇看到爸拔手上的麵包後，嘴巴立刻湊上去，但咬了一口便吐掉；只見牠最後雖然是把麵包吃完了，但也吐了滿地麵包塊，超挑嘴的行為讓家人看了直搖頭。

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▲▼哈士奇看在爸拔的面子上勉強吃麵包，但咬沒幾口都吐出來。



其實這已經不是蔡耀德家中的愛犬第一次挑嘴了，之前他擔心狗狗都不吃東西，於是側身躺在沙發上，低頭假裝在吃狗盆裡的乾飼料，還不時發出津津有味的咂嘴聲。一旁的狗狗看到主人這副模樣，馬上湊過去低頭開吃。

許多網友看完影片都在底下留言說，「我家也是，不好吃直接吐」、「吃檳榔的概念」、「不吃也不走，就咬了一直吐，也太好笑了吧」、「狗狗是不想傷了主人的玻璃心假裝吃嗎XDD」、「哈哈假吃，敷衍你的」、「 我以為狗都很愛吃耶」、「人家還是有捧場，假裝吃了好幾口」、「笑死，完全欠揍」、「不失尷尬的吃法」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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