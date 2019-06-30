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帶毛孩回診巧遇「綜藝天王」！候診室氣氛超嗨　網羨：好幸運！

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帶毛孩回診巧遇綜藝天王！（圖／有點毛毛的／飼主喬福輝提供）

▲飼主帶著愛犬回診，卻意外遇到綜藝天王張菲。 

記者吳鎮良／綜合報導

野生捕獲綜藝天王！飼主喬福輝日前帶著愛犬到台北一間寵物醫院看診，他從診間出來後發現整個候診室氣氛輕鬆、活躍；仔細一看，原來是主持大哥「張菲」也帶毛孩子來看醫生，而在等待的同時，親切地和民眾聊天，行為相當親民，照片曝光後吸引3千多名網友按讚、分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主喬福輝日前在《ETtoday寵物雲》創立的寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並註解，「帶臭小子回診巧遇菲哥。」畫面中，張菲身穿白色素T、頭戴黑色鴨舌帽，穿著既休閒又輕便；只見他即使被認出來後也沒有偶像包袱，親切地和粉絲一起擺出「讚」的手勢。

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帶毛孩回診巧遇綜藝天王！（圖／有點毛毛的／飼主喬福輝提供）

▲網友看了直呼，「超羨慕！」也有人貼出多年前和菲哥的合照。

喬福輝表示，「菲哥的毛孩子似乎在動手術的樣子，我從診間出來的時候，候診室已經被菲哥炒熱氣氛了，大家都很開心地在聊天～我一開始沒特別注意、認出菲哥，是聽到菲哥問人要不要合照，我才認出來的，所以前面他們聊天內容我沒注意聽XDD」。

這張與天王合影的照片不到一日就吸引3千個按讚數，許多人看完都紛紛留言，「哇！好幸運」、「羨慕阿～」、「菲哥也毛毛的XDD」、「菲哥看起來還是一樣很有活力！」、「能想像那個氣氛，大家一定都很開心吧」、「菲哥的毛比較多」、「菲哥真的很帥」、「最欣賞的綜藝節目主持人」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 喬福輝有點毛毛的綜藝天王張菲動物醫院

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