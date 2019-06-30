古墓派最萌掌門！「雞腿姑姑」甩頭180度華麗出場　仙氣造型萌炸2千人

記者吳鎮良／綜合報導

《神鵰俠侶》中的小龍女，充滿仙氣的「姑姑」形象深植人心，現在居然連毛孩也來Cosplay致敬。飼主Helen Liang家中有隻可愛的薩摩耶「噗優」，外型亮麗個性可愛的牠，這天被馬麻打扮成雞腿版小龍女的裝扮，逗趣的模樣讓上千名網友看了哈哈大笑！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Helen Liang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並說道，「我家有雞腿仙姑......仙氣十足不輸楊過的姑姑啊！」畫面中可以聽到，當馬麻一喊，「噗優來～」可愛的薩摩耶立刻從一旁滿臉燦笑地跑出來，仔細一看，居然戴了2隻雞腿在頭上！

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▲薩摩耶「噗優」邊甩頭邊小跑步。（圖／有點毛毛的／臉書粉專「雪橇犬麥可噗優」提供，下同）



▲這個笑容有魔力啊！！！



影片一開始，噗優出場時一邊踩著快樂的腳步，一邊甩著頭上的髮飾，而髮飾上的白色緞帶也自然地在空中飄逸，超美的造型仙氣十足；只見牠甩了兩次頭之後，直接頭歪歪的快步跑去找馬麻，燦爛的笑容叫人看了整個快融化了。

這段影片不到四小時就湧入將近2千名的網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「不知道該給愛心還是給笑臉」、「小龍女快到我這來，賞妳長生雞腿一隻」、「超可愛的仙姑」、「肉包臉姑姑～」、「真想被她撞一下」、「華麗登場」、「古墓派最萌掌門」、「春麗回來了XDD」、「這位姑姑流口水了」、「這雞腿我可以」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲11歲的麥可和5歲噗優妹妹。

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