同伴車禍過世浪汪守護輕舔遺體　她嘆：才3個月大的孩子

▲大眼小黑狗等一個家喔！（圖／網友Cat Chen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

屏東小黑狗「家福」親眼目睹同伴離開，但幼小的牠不知道什麼是死亡，只能默默地守在旁邊，低頭看著再也不會一起嬉鬧的「唯一親人」，直到愛媽發現牠無助的身影，趕緊將牠帶到醫院檢查，並幫忙安置好過世的狗狗。Cat Chen說，「讓人心疼的是，牠還只是三個月大的孩子。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲家福個性乖巧穩重。

Cat Chen在臉書社團「米克斯傳奇」寫道，「才剛睜眼看到這世上，只有1個多月的時間，沒想到最震憾的一幕，竟是這樣的烙印在牠心中，事情發生的當下，狗狗還在一無所知的年紀，甚至不明白什麼叫做死亡。」狗狗被愛媽發現時，家福靜靜地坐在遺體旁，還輕舔同伴的身體，畫面不禁讓人感到心酸。

▲想領養家福的民眾，可以臉書私訊「Cat Chen」喔！

Cat Chen表示，沒有馬麻在身邊，同伴又在自己的眼前消失，讓家福看起來有點無所適從，不過相處過後會被牠獨特的魅力吸引，個性乖巧穩重適合養在家中。她也說，「希望大家幫幫忙，讓家福能有溫暖的避風港，可以開心大笑、可以自由跑跳，再也不用擔心隨時會變成車輪下的亡魂。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲狗狗身體健康，目前預防針已打三劑了！

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