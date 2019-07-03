眼神確認附近沒人！萌貴賓展「隱藏技」1秒越獄　網驚呆：太猛了

寵物小組／綜合報導

你家的毛孩也有隱藏版技能嗎？飼主杜小美最近發現一件神奇的事，那就是明明都有把愛犬放在圍欄裡，但狗狗卻還是會想辦法溜出來，感到困惑的她於是偷偷架設錄影機，沒想到卻意外拍到驚人的一幕，就連網友看了也驚呼，「太猛了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主杜小美日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並笑說，「腳上是有彈簧膩！有誰家的也這麼會翻牆？」畫面中，貴賓犬左右張望確認附近沒人後，慢慢地走到便盆上，接著站起身子彷彿是在測量高度，最後用力一跳，居然就跳過了圍欄。

請繼續往下閱讀...

▲萌貴賓趁著附近沒人，施展隱藏技能越獄成功。（圖／有點毛毛的／飼主杜小美提供，下同）



▲狡猾的小朋友先查看附近有沒有人。



過程中可以看到，在貴賓犬要奮力跳起的前一秒，腳上就像是裝了彈簧一樣，居然有如此高超的跳躍力；只見牠跳起後身體雖然有碰到藍色圍欄，但這也阻擋不了牠，因為這名「逃犯」下秒便安全地落到地面，接著快步逃離現場，專業行為似乎是位老司機。

這段影片不到一日就突破上千名網友按讚，數百人看完都在底下留言笑說，「這太厲害了！好會跳」、「好強，看起來輕而易舉」、「重點是這圍欄很高耶」、「身子很輕盈喔！」、「好有彈力喔～專業的」、「好嫩Q彈性真好」、「我家9隻，有8隻都跳的過去...根本關不住牠們」、「真是個不可多得的武學奇才」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲彈簧腿發威阿！！！



更多精采影音：