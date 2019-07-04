汪見媽激動狂嚶　姐「全程陪」慘被冷落傻眼：明明只分開1小時

寵物小組／綜合報導

「阿母怎麼消失這麼久！」高雄米克斯狗狗「可成」這天洗完澡，看到媽媽來接牠，激動地發出嚶嚶嚶的哭聲，傾訴著思念，彷彿好幾天沒見到對方。這一幕看在全程陪愛犬洗澡的姐姐眼裡，十分不是滋味，忍不住吐槽，「明明只隔1個小時沒見到阿母而已。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

姐姐將影片貼上臉書粉絲專頁「可成友人罩」並寫道，每次帶可成去洗澡必定要上演這場「親情倫理大戲」，明明才隔了1小時沒看到媽媽，就哭得像「三生三世沒見過面」一樣。更讓姐姐吃味的是，「重點我全程一直都坐在美容院裡陪牠洗澡好嗎！這樣無視我的存在，李黃可成的良心不會痛嗎！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲可成看到媽媽，開心地轉圈圈撒嬌，又嚶嚶嚶傾訴思念。（圖／可成友人罩提供）

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事實上，可成曾被遺棄流落街頭，後雖遇上深愛牠的家人，卻因過去陰影而有嚴重的分離焦慮症，只要媽媽出門回來，可成就會發出嚶嚶哭聲，彷彿在傾訴滿滿思念和依賴，讓人相當心疼。姐姐先前曾表示，家人之中，可成最喜歡媽媽，對方出門回家後，可成就會不停地發出嚶嚶的哭聲，也因此媽媽都捨不得留下可成出門太久。

▲媽媽曾為了讓可成睡得舒服，不顧自己會腰酸背痛，直接懸空讓位。（圖／可成友人罩粉絲專頁提供）

這段可成和媽媽「相見歡」的影片，吸引許多粉絲留言笑說，「可成還是比較愛阿母」、「姐姐好可憐啊」、「眼裡只有媽媽，容不下別的...」、「哈哈！可成也太會撒嬌了」、「好可愛，好像分開很久」、「哈，可成壞壞，怎麼也要顧一下姐姐的感受吧」、「可成：姐姐有沒有全程在，不是那麼重要。重要的是，阿母不在。」

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