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手刀衝！寵物雲竹北店開幕優惠「飼料買1送1、免費健檢拿小禮物」

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▲▼東森寵物雲商店健檢照片。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲東森寵物雲商店竹北店本週六開幕，現場將有免費健檢活動。（圖／記者林韋辰攝）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲竹北中正東店將在本周六（6日）開幕！為了慶祝開幕，中正東店祭出超多優惠活動，不但知名飼料買一送一，消費滿額還可以抽「寵物霸道總裁椅」！開幕期間連續兩天也邀請資深獸醫師陳正倫到現場為毛孩健康把關，只要加入會員就能免費享有健檢服務，做完健康檢查店家還準備小禮物送給毛孩們當獎勵！

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▲▼東森寵物雲商店健檢照片。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲汪：聽說健檢完有東西可以拿，我忍！

開幕同時，竹北中正東店也推出「歡樂試吃會」活動，現場有知名品牌寵物飼料、罐頭，讓毛孩們開心試吃。毛寶貝們吃飽飽身體也要健健康康，只要加入會員就可以免費享有健檢服務，由資深獸醫師幫寵物們做健康檢察，替飼主們解答各種疑難雜症，另外，參加健檢還可以獲得寵物涼感巾，數量有限送完為止。

▲ 犬貓試吃會。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲▼開幕期將有歡樂試吃會活動，讓毛孩吃飽飽。

▲▼東森寵物雲商店試吃照片。（圖／東森寵物雲商店提供）

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開幕期間來店消費滿額送洗劑隨身瓶，除此之外，也有知名犬貓飼料買一送一，全館消費買599元就送「寵物霸道總裁椅」抽獎券，讓飼主可以把吃的、用的通通帶回家！美容部分也有優惠活動，會員限定美容洗澡體驗價「小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元」，美容洗澡包月則可以享有7折優惠。

【新竹縣竹北中正東店優惠商品總整理】

★開幕兩天（7/6、7/7日）活動
（1）知名犬貓飼料買一送一（ADD、紐頓犬、寵愛物語、愛肯拿、野宴、阿拉卡特、Wellness、法米納）
（2）消費買599元送抽獎卷，抽寵物霸道總裁椅。
（3）小動物商品單筆消費滿500元送草跟飼料體驗包！
（4）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬299、中型犬499、大型犬699
（5）寵物洗澡美容開幕包月「7折」優惠
（6）買任何貓咪飼料即贈送潔淨貓砂一包。每日限量50組
（7）7/6（六）、7/7（日）13:00至19:00會員享有「免費寵物健檢」（開幕期間免條件加入會員！）
（8）開幕兩日免條件申辦會員，當日消費即贈好禮。
（9）知名品牌寵物飼料／罐頭歡樂試吃
（10）指定商品超值9元加價購


7/6（六）
14:00~18:00 赫緻鮮肉糧
14:00~18:00 赫緻純肉餐罐
13:00~18:00 御膳房零食試吃會

7/7（日）
13:00~18:00 廠商-品果 

▲▼新竹竹北中正東店開幕活動。（圖／竹北中正東店提供）

▲▼竹北中正東店開幕DM。（點圖放大）

▲▼新竹竹北中正東店開幕活動。（圖／竹北中正東店提供）

【門市資訊】

竹北中正東店
地址：新竹縣竹北市中正東路140之2號
電話：（03）5553295
門市營業時間：11:00至22:00
美容營業時間：11:00至21:00
美容公休日：一、四

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關鍵字： 東森寵物雲商店中正東店開幕優惠健康檢查健檢

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