最棒畢業禮物！師帶學生到寵物店　動手搓泡泡體…驗幫校犬洗香香

寵物小組／採訪報導

最棒的畢業禮物！重陽國小教務主任王虹娟日前帶著兩名畢業生，來到東森寵物雲三重中正北店體驗幫校犬「小花」洗澡，平日學生們就與狗狗感情十分要好，如今把握相處的時間，留下難忘回憶！洗澡過程中孩子們也逗趣發問，「尾巴要洗嗎？」瞬間讓美容師被萌倒！

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▲學生們親自幫小花洗澡。（圖／東森寵物雲三重中正北店授權提供）

適逢畢業季，王主任為了讓孩子們有個難忘的回憶，特地帶與校犬感情要好的2位小朋友到寵物雲商店，讓學生親自為小花洗澡、吹毛，過程中小朋友難掩緊張的心情，不知該從何下手，然而在美容師的指導協助下，學生們才明白正確的洗狗方式，並將泡泡搓揉在小花身上，開始洗澡服務！洗好後小朋友們也輕柔地幫狗狗吹乾毛髮，雖然表現有點緊張，但美容師也稱讚小朋友表現得非常棒！

▲小花與另一隻校犬「喵喵」的入學儀式。（圖／重陽國小教主主任王虹娟授權提供，下同）

小花目前大約3歲，一年多前牠在野外四處流浪，有天不小心誤觸捕獸夾，牠拖著受傷的腳不斷走動希望能獲救，最後卻累倒在路旁，所幸有愛心人士將小花送醫，雖然牠少了一隻腳，但這樣的與眾不同也代表著牠的堅強意志，即便辛苦小花也不會放棄，繼續努力地走下去。

小花在等待家的狗園住了將近一年的時間，終於等到牠的專屬天使，牠來到重陽國小擔任校犬，不但有老師細心照顧，還有小孩子們每節下課時間的陪伴，瞬間讓牠的生活變得多彩多姿又熱鬧，過著幸福的日子。

▲▼每節下課都會有許多小朋友來跟小花互動玩耍。

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王主任接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，校內老師們組成一個社團，為社區的浪貓做TNR，校園也空出一個位置「寵物花路米」，專門給術後的貓咪休息，然而學校附近的貓咪都已做完手術，因此便決定領養狗狗當校犬，將寵物花路米給狗狗們當宿舍，校犬不但能變成學生們的「課本」，更是能讓孩子實際了解如何愛護動物。

▲小花跟小朋友都露出開心的笑容。

【三重中正北店】



電話：02-8982-0666

地址：新北市三重區中正北路119號（重陽國小旁）

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：12:00~21:00

美容公休日：無



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