巡迴義診到永和！厭世柴被檢查私密處好害羞　醫生看到這個秒剃毛：母湯哦

▲柴犬豆豆給醫生做健康檢查，臉上露出無奈害羞的表情。（圖／記者吳鎮良攝，下同）



記者吳鎮良／採訪報導

東森寵物雲商店特別與「ProudPet嬌寵醫生」進行合作，在全省門市巡迴義診！獸醫李先生在6月29日到永和德和門市，為一隻柴犬豆豆做健康檢查時，看到狗狗的肚皮上有容易傳染的膿泡，當下立刻拿起手邊的器具幫狗狗剃毛，避免傷口部位會擴散。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

目前快7個月大的「豆豆」是隻可愛的小女生，雖然是赤柴但身上仍有些許黑毛，估計長大後會逐漸褪掉，個性活潑的牠在外容易緊張，也會害怕看醫生。飼主林小姐表示，「醫生發現牠肚子有類似膿泡的東西，說可能是細菌傳染，由於牠以前耳朵也有長過類似的東西，這次應該也是一樣。」

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▲醫生擔心豆豆肚皮上的膿泡可能會擴散，於是先給牠剃毛。



▲門市店員細心解說各種寵物用品。



李醫生擔心在家好動的豆豆，身上的毛若是碰到傷口可能會擴散，所以當下便決定先剃掉。飼主林小姐說，「可能跟最近天氣梅雨季也有關係，我會先觀察一個禮拜看看，看豆豆有沒有好轉，若是沒有的話會再帶去寵物醫院去治療。」

現場除了狗狗之外，也有鮮少出門的喵星人來湊一咖！有隻叫做「KOJO」的黑貓是第一位來到店裡做健檢的毛孩，個性穩定的牠不僅會乖乖趴在診療台上給醫生做檢查，而且全程都不會想要討跑，甚至攻擊人，簡直是毛孩界的模範生呢！

▲黑貓KOJO是第一位做健檢的毛孩，個性超乖巧又穩定。



▲KOJO被醫生說太胖了＞＜



飼主李小姐表示，「KOJO是我們認養的米克斯小男生，體重6.6公斤、個性很乖，就算生氣了也不會咬人，因為牠是家裡全部的毛孩當中最容易受傷的，所以要給醫師檢查時我有點緊張，不過還好整體沒有什麼太大的問題，就是太胖了哈哈哈！」

▲明天永和得和店還有義診的活動喔！



毛孩的健康是所有飼主最在乎的！只要在開幕2天內在店內消費過，憑當日發票作為證明，都可以免費享有免費健檢服務，由資深獸醫師陳正倫醫師替飼主解惑種種疑難雜症。若是錯過2天優惠黃金檔期，店內也有長期優惠，即日起至7月31日，特定商品享有「多件優惠」，包括肉乾、尿布等，替飼主省荷包。

▲蕭先生和蕭太太帶著愛犬布丁來做健康檢查。



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▲永和得和店Qr Code，歡迎加好友。（圖／東森寵物雲永和店提供）

【永和得和店優惠商品總整理】

★開幕兩天（6/29、6/30日）活動

（1）知名犬貓飼料買一送一（N.B.、WELLNES、紐頓、美士）

（2）滿額超值1元加價購（潔淨貓砂）

（3）西莎餐盒1箱699元

（4）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元

（5）寵物洗澡美容開幕包月「7折」優惠

（6）全館商品單筆消費滿666元送精美小贈品！

（7）06/29(六)、06/30(日)13:00至19:00憑當日店內消費發票，不限金額享有「免費寵物健檢」

★長期優惠活動（開幕期至7月31日止）

（1）燒肉工坊與御天犬3包399元

（2）業務用尿片8包899元

（3）特級銀貓罐24罐480元

（4）鐵鎚牌與藍鑽貓砂2盒999元

（5）CIAO肉泥10包539元

（6）COCO狗罐24罐(160g)720元

▲▼永和得和店開幕DM。（點圖放大）

【門市資訊】

永和得和店

地址：新北市永和區得和路409號1樓、2樓

電話：（02）2928-1233

門市營業時間：11:00至22:00

美容營業時間：11:00至21:00

【6月份義診時間】

第一場

時間：2019/06/01（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場

時間：2019/06/08（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場

時間：2019/06/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場

時間：2019/06/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲桃園蘆竹店（桃園市蘆竹區南昌路266號 / 南順八街63號）

第五場

時間：2019/06/22（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

第六場

時間：2019/06/23（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲中壢健行店（桃園市中壢區健行路178號）

第七場

時間：2019/06/29～30（六～日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

【7月份義診時間】

第一場

時間：2019/07/06～07/07（六～日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140-2號）

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