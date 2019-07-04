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Oreo浪浪躺友善超商吹冷氣「睡到做夢」　3千人讚爆：用新台幣支持

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記者吳鎮良／綜合報導

縱使社會現實面黑暗，但世界上還是有很多美好的人和物。網友Wander Wang日前坐在一間超商外面坐著休息，結果才一轉頭，居然看到有隻虎斑浪浪躺在裡面吹冷氣呼呼大睡，甚至還睡到做夢呢！他拿起手機錄下眼前這有趣的畫面且分享到臉書，立刻吸引將近3千名網友按讚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友Wander Wang 3日於《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出這段影片並說道，「對浪浪友善的便利商店，讚啦！」畫面中，浪浪躺在超商的角落呼呼大睡，一會兒後，四肢開始漸漸地抖動，不知道是夢到了什麼，但可以肯定的是，牠很滿意店內的冷氣溫度。

友善超商收留浪浪，牠甜睡到做夢。（圖／有點毛毛的／網友Wander Wang提供）

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▲身上毛色彷彿Oreo冰炫風的浪浪，在超商裡吹冷氣睡到做夢。

這段影片目前累積2千700名網友按讚，許多人看到狗狗睡得安穩的模樣紛紛留言說，「有冷氣吹的寶寶真幸福～」、「這家不錯啊，店員似乎都習慣了」、「冰炫風Oreo口味的浪浪」、「友善店家真棒」、「看到動物友善店家會多消費」、「做夢也太可愛」、「這浪浪漢糙很好」、「謝謝店家的愛心」。

另外，也有不少網友分享遇過友善超商的經驗，「土城有間7-11也會給浪浪進去吹冷氣休息，那次我坐在休息區，感覺下面有東西，看到浪浪剛睡起來要出去，自己出去走走晃晃10分鐘，又進來繼續躲去布裡睡覺，不會打擾到人」、「我家樓下的便利商店也會讓狗狗進去睡覺」、「斗六的小7夏天都會有一隻臘腸去吹冷氣，而且非常聰明，我以為是走丟的狗狗，結果不是，是偷偷離家出走去小7吹冷氣的，超級可愛！下午2-4點舒服過後就回家了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 狗狗超商友善超商有點毛毛的浪浪

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