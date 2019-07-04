叛逆灰鸚「國台語雙聲」狂嗆爸：再吵打你喔！　舉腳耍狠網笑瘋

寵物小組／採訪報導

「你不乖！再吵打你喔！欠打！」2歲灰鸚鵡「麻糬」氣勢凌人，一邊撂狠話、一邊舉起腳來作勢要打人，兇巴巴的模樣讓爸爸林佑蒼笑說，「叛逆期到了，動不動就要打我～我好怕喔！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲麻糬學阿嬤罵人的語氣，對爸爸舉腳耍狠。（圖／飼主林佑蒼提供）

林佑蒼表示，麻糬這些話其實都是跟阿嬤學的，「因為我媽在看電視，牠就會用一般鳥叫聲吵，我媽就會唸牠，牠就把我媽唸牠時的話都學起來。」雖然這些被複製起來的話聽起來有些兇狠，但阿嬤其實很疼孫，只是口頭講講，根本捨不得真的打下去，「就跟在教小孩一樣，『不乖等下打你喔』、『打屁股喔』這樣。」

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林佑蒼說，家裡2隻鸚鵡平常都是阿嬤在餵，因此牠們超黏阿嬤，「老母隨便叫一聲就飛過去，我叫老半天，鳥都不鳥我～都不知道是誰在賺錢買給你們倆吃的。」也因為祖孫感情好，平時阿嬤碎念，麻糬根本沒在怕，讓爸超無奈，「還是一樣越來越皮。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲家裡2隻鸚鵡跟阿嬤感情超好，一叫就飛過去。（圖／飼主林佑蒼提供）





▲阿嬤怕孫餓到，常準備水果、點心給牠們吃。（圖／飼主林佑蒼提供）

網友們看了麻糬耍狠影片後，紛紛留言笑說，「太好笑了～學的真經典」、「阿嬤心聲的錄音」、「大尾鱸鰻，愛去刺字喔！」、「學大人罵小孩子，有夠像的啦！」、「實在讓人哭笑不得，每次都百看不厭，尤其那個腔調跟動作（欠打），還會發出聲音」、「來加入鸚哥幫」、「好好培養，將來肯定是一流殺手」、「那個眼神我好怕啊」、「腳還抬起要打你喔！」

▼麻糬剛到家裡的可愛模樣。

家裡新成員～老媽好像很喜歡 由林佑蒼發佈於 2017年5月8日 星期一

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