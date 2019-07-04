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特別企劃／愛犬離世…夫妻在車上聞到「超臭屁味」卻不是人放的

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▲特別企劃／愛犬離世…夫妻在車上聞到「超臭屁味」卻不是人放的。（圖／飼主海尼根提供）

▲可愛的蹦啾。（圖／飼主海尼根提供）

文／飼主海尼根

我家蹦啾（臘腸+貴賓小型犬，可是，已體重來說美容院說她要算中型犬的價位）來家裡有2年時間了，想當初她第一天進家門，她尿急就跑去廚房的地墊尿尿，之後她就固定在廚房地墊上便尿了！

而有了她之後我們去哪兒，她也去哪兒！全台都去過，也環島過，每次吃好睡好，有雞有鴨有牛有西莎！還有一次憋尿憋的受不了！一直抖，我趕快叫阿公開快點！等到路邊停車，放她下來尿，感覺她輕鬆多了！說也奇怪，她居然只愛找大型犬，到宜蘭時，她自己會去找住隔壁的小黑，也和小黑變朋友了，而小黑知道我們到了，自己也會來找她玩，有次玩到去巡田水！小黑沒事，反而是短腿的她整身泥巴！

請繼續往下閱讀...

我們在忙時她跟久了知道了！就乖乖的在旁邊等！如果出去玩或逛街，你只要用牽繩，她會變木頭人一動也不動，如果牽繩撥掉了，她馬上自己走！而且，她很保護家人，有次小兒子故意打我給她看，她可是，很兇的！每次在罵她的弟弟妹妹，她都起來看一下，又一副不是我咬的，我繼續睡我的覺。她很成熟，每次有人看到她，都說她養很多年了吼！她很老了吼？其實她才養2年，我都說她是老來等。

去爬山很熱，很聰明的她先跑前面找樹蔭下等我們，而且妹妹剛到家裡時，她又是發揮了姐姐的模樣，妹妹到哪？或是和她說妹妹呢？她馬上跑去找，3姐弟還會分工合作把一包魷魚絲打開吃掉。但是，就在去年，因為去山區給她跑步，被重機撞上，半身不遂，醫生說急救的話，可能急救過程中，也有可能手術後，也有可能慢慢的變成全身麻痹，於是我們決定聽醫生的建議，讓她安樂離開，與其讓她拖，不如讓她早點解脫！

於是我們帶她回家，而她的妹妹嗨啾一直舔她安慰她，就在晚上6點時她離開了我們！我們也把她葬在了菜園哪！就在當天晚上時我們哭到不行時，聽到了，她用尾巴敲打木板聲（這是她每天歡迎我們回家的聲音，就像打鼓的聲音），我還叫老公聽，我老公也有聽到，而到現在在車上還常常聞到她放屁的味道（因為她放屁很臭）每次聞到時就問老公是你放屁嗎？結果都不是，老公都說是妳孫女小胖妹吧！

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括：
1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地
2.至少一張相關照片（須為橫圖）
3.字數盡量150字以上

＊投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

＊範例圖文請看此。

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關鍵字： 有點毛毛的特別企劃貴賓臘腸

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