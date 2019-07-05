女主人關心別狗！　藏獒狂用大頭卡位「重量級塞奶」：摸我啦～

寵物小組／綜合報導

愛撒嬌的大狗狗真的特別可愛啊！飼主蔡期隆分享一段影片，只見他家一隻藏獒看到女主人在關心另一隻狗狗，馬上蹭過來爭寵，不斷把頭往對方身上靠，彷彿在說「摸我啦！先摸我啦！」，塞奶（撒嬌）模樣讓網友們看了都融化了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲這隻藏獒看到女主人摸別的狗狗，就不斷上前爭寵。（圖／有點毛毛的／飼主蔡期隆）

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▲大傢伙直接用身體擋在女主人前面。（圖／有點毛毛的／飼主蔡期隆）

蔡期隆在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「你們家的狗狗有像這樣這麼愛爭寵、塞奶嗎？有人想要來抱抱牠、給牠塞奶嗎？」畫面中，女主人蹲在圍欄前，伸手摸摸裡頭的狗狗；沒想到，旁邊的大傢伙看了不是滋味，一直上前擾亂，甚至將龐大身軀擋在圍欄前，就想獨佔女主人的愛。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲撒嬌的樣子讓網友們看了融化。（圖／有點毛毛的／飼主蔡期隆）

網友們看了影片，紛紛留言，「真的好可愛喔，抱起來一定很舒服」、「很熱情捏」、「超大隻的寶貝……內心卻是小寶寶啊～」、「抱緊處理」、「很有重量的塞奶」、「一隻借我！我也要這種塞奶！」、「好可愛的小朋友喔」、「這重量級塞奶我可以」。

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