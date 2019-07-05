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「欸，你不能摸我！」布偶貓推開奴才手　下秒霸氣抱緊獻香吻

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寵物小組／綜合報導

這霸氣的程度我給滿分！抖音APP用戶「356111221」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻漂亮的布偶貓這天看到奴才的手靠近，立刻舉起前肢推開，但是沒多久後，牠居然一把抱緊奴才的手臂，甚至還留了一個香吻，許多網友看了紛紛直呼，「好羨慕～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

透過影片可以看到，喵星人一看到奴才舉起手想要摸牠，立刻用後腳撐起身子站起來，左前肢也抬起，彷彿奴才若是摸到牠，下秒就要揮下去；沒想到幾秒鐘過後，布偶貓居然主動出擊，立刻把奴才的手抱緊緊，並且輕輕地吻了一下，吻完之後才鬆手，霸氣的行為超可愛。

主子推開奴才手，下秒抱緊獻香吻。（圖／翻攝自抖音APP用戶「356111221」）

▲喵星人推開奴才的手，下秒衝上去抱緊緊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「356111221」）

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主子推開奴才手，下秒抱緊獻香吻。（圖／翻攝自抖音APP用戶「356111221」）

▲主子的吻！主子的吻！主子的吻！很重要所以要說三次～（圖／翻攝自抖音APP用戶「356111221」）

這段影片前陣子被臉書粉專「靠北貓咪」轉貼分享，目前已累積5.4萬次觀看次數，數百名網友看完都在底下紛紛留言說，「好美的貓咪」、「我也享受到主子的臨幸啊～」、「別人家的貓，都不會讓我失望」、「抱緊處理」、「不准別人摸，只准自己摸別人XDD」、「這隻整個是我的菜」、「主子顏值真高」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪布偶貓抖音霸氣喵星人

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