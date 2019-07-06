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美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？

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寵物小組／採訪報導

很多人說，寵物養著養著，就會跟飼主越來越像，看起來真的是如此！哈士奇「多多」這天和爸爸一起曬太陽，因為光線太亮將眼睛瞇起來，沒想到瞬間變成「父子臉」。網友看到這極為相像的一人一狗忍不住笑翻，還有人認為他們倆也同時撞臉「荒謬大師」沈玉琳和歌手李榮浩。

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多和爸爸有父子臉。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

飼主程婧欣表示，多多今年3歲，因為曬太陽的關係，眼睛瞇起來，才會變得比較小，不然平常其實是漂亮的藍色大眼睛。雖然長相好看，但多多拍起照來總是沒什麼形象，「古里古怪的表情一大堆」，是個被狗生耽誤的「綜藝咖」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多平時是漂亮的藍色大眼。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多平時是漂亮的藍色大眼。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

程婧欣將影片分享到臉書社團「有點毛毛的」並寫道，「到底是主人像狗，還是狗像主人呢？」網友們看了則留言笑說，「好像喔！」、「如果是貓的話，是奴才像貓；如果是狗的話，是狗像奴才」、「孩子果然不能偷生」、「這不是沈玉琳和李榮浩嗎？」、「有史以來最像的父子臉了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多曬太陽變瞇瞇眼。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多長得很好看，拍照卻沒形象。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多長得很好看，拍照卻沒形象。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多長得很好看，拍照卻沒形象。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲美瞳哈士奇曬太陽秒變「父子臉」　網驚：荒謬大師4ni？。（圖／咪咪醬&多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

▲多多洗澡眼神死。（圖／咪咪醬＆多多醬の生活臉書粉絲專頁提供）

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關鍵字： 哈士奇父子臉荒謬大師沈玉琳李榮浩撞臉

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