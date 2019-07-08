暑假當電視兒童！橘貓見精采處「挪屁股靠更近」　2千人笑炸：看到大表姐

記者吳鎮良／採訪報導

放暑假了！許多學生總是喜歡待在家裡看電視，沒想到連毛孩也超愛。飼主林瀚哲家中有隻可愛的橘貓「女朋友」，行為舉止超像人類的牠，平常甚至有看電視的習慣！日前家人錄下一段影片且分享到網路，畫面中的女朋友坐在電視機前目不轉睛的看，見到精彩處還會挪一下屁股靠得更近，逗趣的模樣讓網友笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林瀚哲前陣子在臉書貓咪社團PO出一段影片並說道，「真的會被女朋友萌屎！貓咪認真看電視，同屬貓科？」影片中可以看到，喵星人女朋友坐在電視正前方，仔細看著電視裡的大型貓科動物；只見牠在看電視的過程動都不動，彷彿被點穴了一樣，直到最後似乎看到精采的地方，才移了一下屁股，離電視越來越近。

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▲貓咪看到電視裡的「親戚」，目不轉睛的盯著看。（圖／飼主林瀚哲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



▲2歲半的「女朋友」是浪浪生的小朋友。



今年2歲半的女朋友是隻漂亮的米克斯小女生，非常喜歡人類的牠任誰摸都可以，甚至還會表現握手的才能，不過牠卻非常討厭其他貓咪。飼主林瀚哲表示，「牠是我當初去嘉義領養的，我家貓咪有看電視的習慣，那天剛好看到貓科類的動物，結果牠看得非常認真，感覺是看到自己的親戚非常興奮。」

這段喵星人變成電視兒童的影片，目前已累積2千多名網友按讚，許多奴才們看完都紛紛留言笑說，「哈哈哈看得很入神」、「我家貓也很愛看電視」、「這也太可愛了吧！」、「看到大表姐上電視XDD」、「這個看電視的角度容易近視與斜視」、「看到正精彩還會移屁股，坐前面一點」、「非常專心看豹老師的狩獵教學影片」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲女朋友親人但不親同類。

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