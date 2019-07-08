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定期做健康檢查！一個口令秒跳診療台　33隻警犬讓獸醫「全身摸透透」

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警犬秒跳診療台，讓獸醫全身檢查。（圖／新北市動保處提供）

▲警犬隊之警犬需要大量的訓練及出勤，因此日常飼養及健康照護也很重要。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

新北市動保處106年起為警犬隊定期健檢，好讓狗英雄們能夠健康出勤。動保處於6月初前往中和新北市警察局警犬隊，為33隻警犬辦理健康檢查，為牠們的健康把關，讓牠們健健康康值勤，並維護動物福利。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

新北市警犬隊於2014年1月13日成立，隸屬於新北市政府警察局刑事警察大隊，以查緝槍械、毒品、爆裂物為工作任務，並支援協助警察局轄下各分局進行反恐維安場檢，且配合支援他單位申請之各項專案勤務。為了維持警犬們良好的健康狀態及照護，警犬隊每年都會請動保處協助幫忙為隊上的犬隻們每半年作一次例行性健康檢查，這次動保處毛寶貝醫療中心的醫療團隊也帶著醫療器材前往中和警犬隊執行健檢任務。

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警犬秒跳診療台，讓獸醫全身檢查。（圖／新北市動保處提供）

▲警員孫法祺(左)帶著他的搭檔警犬「多多」給獸醫師進行耳道健康檢查。

警犬秒跳診療台，讓獸醫全身檢查。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處獸醫師莊子昇為人氣警犬「多多」進行肌肉關節撿查。

在社群媒體上擁有高人氣粉絲團的拉布拉多警犬「多多」也在這次健康檢查的行列中，輪到牠時，只見「多多」快速的跳上台，讓獸醫師莊子昇全身摸透透，憨憨的萌樣實在令人心都要融化了。平時和「多多」搭檔的警犬隊警員孫法祺表示，「多多是他剛畢業後的第一個搭檔，和牠相遇時牠只是一隻兩個多月大的小狗，那時剛畢業的菜鳥警員，在多多成為合格警犬的路上，一起跨越遭遇到的各種困難，彼此一同進步成長，那份情誼顯得格外珍貴。看著動保處的獸醫師幫牠健康檢查，感覺就像是自己的親人看醫生的心情一樣，好在多多身體狀況都維持得很好，還得到獸醫師的稱讚呢！」

警犬秒跳診療台，讓獸醫全身檢查。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處獸醫師莊子昇(右)正為警犬隊狗狗們之健康檢查作說明。

警犬秒跳診療台，讓獸醫全身檢查。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處每半年都會為警犬隊的狗狗們做一次健康檢查。

動保處獸醫師莊子昇表示，「警犬隊的33隻狗狗都非常聽從指令配合健康檢查，警犬隊員們每天也花很多的心力將牠們照顧得很好；每隻警犬每天都需要作訓練及出任務，因此對於牠們的心臟及肌肉關節等動保處醫療團隊都格外細心檢查。除了來隊上幫牠們做基本的理學檢查之外，每年警犬隊也會到動保處毛寶貝醫療中心做一次全方位的體檢，包含抽血、X光及心臟超音波等檢查，就是要確保警犬們都能健康無後顧之憂地出勤。」

農業局長李玟表示，本市的機關犬隻平時值勤都相當辛苦，近年來動保處也不斷協助各機關工作犬醫療及健康服務，不論是本市警犬隊、消防搜救犬、或是校園犬及機關犬等都有動保處毛寶貝醫療中心的獸醫師團隊作為牠們健康狀況的後盾，讓牠們在前線值勤時可以全力以赴，一同為社會發光發熱。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

警犬秒跳診療台，讓獸醫全身檢查。（圖／新北市動保處提供）

▲警犬隊警員孫法祺(左)帶著警犬們與動保處兩位獸醫師合影。

關鍵字： 新北市動保處警犬健康檢查健檢獸醫

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